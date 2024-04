Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: Jacobs, Tortu e compagni a caccia dei pass olimpici

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per le World Relays, ovvero i Mondiali di staffette che andranno in scena a Nassau (Bahamas) il 4-5 maggio. L’evento metterà in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: 14 in ciascuna specialità, gli ultimi due posti per i Giochi verranno assegnati attraverso il ranking mondiale. Gli azzurri vogliono essere grandi protagonisti ai Caraibi.

Spicca la presenza di tre Campioni Olimpici della 4×100 ovvero Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta, mentre è assente Fausto Desalu. Presente anche Roberto Rigali, frazionista che ha contribuito alla conquista della medaglia d’argento agli ultimi Mondiali. Selezionato anche Lorenzo Simonelli, fresco di argento iridato sui 60 ostacoli. Matteo Melluzzo e Marco Ricci completano la rosa a disposizione per la staffetta veloce maschile.

Sul fronte femminile, invece, sono state convocate le quattro atlete di bronzo agli Europei 2022: Zaynab Dosso (primatista italiana), Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese. Accanto a loro Irene Siragusa, Gloria Hooper e Arianna De Masi. Nel gruppo delle 4×400 spiccano Ayomide Folorunso (primatista nazionale dei 400 ostacoli) e il veterano Davide Re. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per le World Relays.

CONVOCATI ITALIA WORLD RELAYS

4X100 MASCHILE

Marcell Jacobs

Matteo Melluzzo

Lorenzo Patta

Marco Ricci

Roberto Rigali

Lorenzo Simonelli

Filippo Tortu

4X100 FEMMINILE

Anna Bongiorni

Arianna De Masi

Zaynab Dosso

Gloria Hooper

Dalia Kaddari

Alessia Pavese

Irene Siragusa

4X400 MASCHILE/MISTA

Vladimir Aceti

Lapo Bianciardi

Brayan Lopez

Riccardo Meli

Alessandro Moscardi

Davide Re

Edoardo Scotti

Luca Sito

4X400 FEMMINILE/MISTA

Alessandra Bonora

Rebecca Borga

Ayomide Folorunso

Alice Mangione

Anna Polinari

Laura Elena Rami

Giancarla Trevisan

Virginia Troiani