Maratona Boston 2024: risultati e classifica. Fuga vincente di Lemma, back-to-back al femminile per Obiri

La 128ma edizione della Maratona di Boston è andata ufficialmente in archivio senza prestazioni da urlo ma comunque con dei tempi di alto profilo, considerando le caratteristiche del percorso (diversi saliscendi e soprattutto la temuta Heartbreak Hill tra il 32° ed il 33° km). Tra gli uomini si è imposto l’etiope Sisay Lemma, mentre al femminile è arrivato il back-to-back della keniana Hellen Obiri.

La gara maschile è stata caratterizzata dalla fuga vincente di Lemma, evaso dal gruppo nei primissimi chilometri e capace di arrivare in solitaria al traguardo con il tempo di 2h06:17. Secondo successo della carriera in una Major per il 33enne, già in trionfo a Londra nel 2020, nonostante un brusco calo dal 30° km in poi che gli è costato la possibilità di battere il record dell’evento (2h03:02 Geoffrey Mutai nel 2011) dopo aver tenuto sin lì un ritmo strepitoso.

Doppietta etiope completata dal giovane classe 2000 Mohamed Esa, che si conferma in grande crescita dopo il secondo posto di Tokyo 2023 sfoderando un’accelerazione finale davvero notevole negli ultimi 3-4 km e conquistando in rimonta la piazza d’onore con 2h06:58 davanti ai keniani Evans Chebet (2h07:22 per il vincitore delle ultime due edizioni), John Korir (2h07:40) e Albert Korir (2h07:47).

Tra le donne è andata in scena invece una corsa decisamente più tattica, con gruppo compatto fino agli ultimi 6-7 km. Nelle battute conclusive sono rimaste in due a giocarsi la vittoria, con Obiri che ha avuto la meglio allo sprint sulla connazionale keniana Sharon Lokedi (2h22:45) registrando un crono di 2h22:37, distante quasi tre minuti dal primato del percorso.