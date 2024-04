Atletica, Gianmarco Tamberi osserva gli avversari: Barshim e Kerr sconfitti in Diamond League, misure basse

Gianmarco Tamberi si trova attualmente ad Antalya (Turchia), dove svolgerà la seconda parte della propria preparazione in vista dei grandi appuntamenti estivi. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto farà il proprio debutto stagionale il prossimo 28 maggio a Ostrava: sarà la sua unica gara prima degli Europei di Roma, utile per scaldare il motore e lanciare la volata verso la rassegna continentale e soprattutto le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il fuoriclasse marchigiano ha osservato da vicino quello che è successo a Xiamen (Cina), dove è andata in scena la prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. In pedana si è infatti presentato il suo grande rivale-amico Mutaz Essa Barhim. Il fenomeno qatarino, anch’egli Campione Olimpico a Tokyo 2020, ha concluso la gara al secondo posto, superando 2.27 metri al terzo tentativo. A seguire un nullo a 2.29, poi ha passato la misura e ha sbagliato per due volte a 2.31.

Gianmarco Tamberi ha seguito anche il neozelandese Hamish Kerr, fresco Campione del Mondo indoor che si è però fermato a 2.24 (al secondo assalto, poi tre nulli a 2.31). A vincere la gara è stato lo statunitense Shelby McEwen (argento mondiale al coperto), che ha valicato 2.27 al primo tentativo e ha fatto scacco macco.

Un’affermazione a quote tutt’altro che eccezionali, ma siamo soltanto al 20 aprile e mancano tre mesi all’appuntamento clou dell’annata agonistica. La miglior prestazione mondiale stagionale all’aperto è il 2.30 saltato dall’australiano Yual Reath lo scorso 6 aprile a Melbourne, ma va ricordato che Kerr conquistò il titolo iridato in sala con un balzo finale da 2.36 (a titolo già acquisito).