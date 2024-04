Podismo, torna la Padova Marathon! 20 mila al via, Etiopia contro Kenya per la vittoria!

Etiopia contro Kenya, sia nella competizione maschile (con Assen e Kipchumba) che in quella femminile, con Jepkemei considerata favorita. Michira mira al record della mezza maratona femminile. Inoltre, la rappresentanza italiana è significativa: Salami e Giacobazzi nelle 42 km, Cuneo, Tuccitto, Sommi e Iavarone nei 21 km. Ecco i protagonisti della Padova Marathon 2024. Come consuetudine per l’evento organizzato da Assindustria Sport, vedremo concorrere i talenti africani per la vittoria in Prato della Valle, ma non mancheranno atleti italiani di spicco. L’obiettivo è chiaramente quello di proporre gare veloci e di grande interesse sia nella maratona principale, che partirà dallo Stadio Euganeo alle 8:30, sia nella mezza maratona, che prenderà il via da Abano Terme alle 9:45. Ecco un’anteprima delle principali sfide in programma.

MARATONA

UOMINI: ETIOPIA E KENYA, CON SALAMI E GIACOBAZZI ANCHE IN GARA. Con i tempi cronometrici sotto gli occhi, il giovane etiope Abdu Assen, ventunenne, parte da favorito, con un personale di 2 ore 09’46” stabilito a Dubai nel 2023. Dovrà fare i conti con il keniano Timothy Kipchumba, terzo alla maratona di Torino dello scorso novembre con un tempo di 2 ore 12’50”. Seguono il naturalizzato statunitense Shadrack Kipchirchir (2 ore 13’02”), l’etiope Hosea Kiplagat, l’italiano Marco Salami, e il modenese Alessandro Giacobazzi. Da tenere d’occhio anche il keniano Benjamin Serem e l’esordiente Ishmael Kalale. La vittoria sembra essere un’affare tra di loro.

DONNE: JEPKEMEI E JEROTICH IN TESTA. Tra le donne, la keniana Caroline Kimosop Jepkemei è la favorita con un personale di 2 ore 33’05”. Deve guardarsi dalla connazionale Lenah Jerotich, medaglia di bronzo alla maratona di Torino 2023 con un tempo di 2 ore 34’53”. Altre concorrenti da considerare sono la keniana Jelimo Rholex, l’etiope Adanech Mekonnen, e l’italiana Silvia Luna, oltre alla padovana Silvy Turcato.

MEZZA MARATONA

UOMINI: KENYA, UGANDA E… CUNEO. I keniani Solomon Koech e Alex Matata, insieme all’italo-etiope Ademe Cuneo, e all’ugandese Victor Kwemboi, sono tra i favoriti per la mezza maratona maschile. Da notare la presenza dell’ex ciclista professionista italiano Mirco Gualdi e dell’atleta Omar Zampis.

DONNE: MICHIRA E LA CAMPIONESSA ITALIANA TUCCITTO IN EVIDENZA. La keniana Morine Gesare Michira è la favorita, seguita dall’italiana Alessia Tuccitto, campionessa italiana 2024 nella maratona, e da altre atlete italiane di alto livello come Giulia Sommi, Elisabetta Iavarone e Sonia Lopes Conceicao.

I RECORD

Si proverà a battere anche i record della corsa: nella maratona maschile il record è dell’etiope Aredo Toleda Tadese (2 ore 09’02”, nel 2011), mentre nelle donne appartiene all’etiope Waganesh Mekasha (2 ore 29’18”, del 2018). Nella mezza maratona, il record maschile è del keniano Victor Kipchirchir (59’19”, nel 2021), mentre per le donne è dell’etiope Tusa Rahma (un’ora 09’06”, nel 2021).

UNA SQUADRA DI EX CAMPIONI AZZURRI ALLE STRACITTADINE

Questi ex campioni italiani, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della maratona, parteciperanno alla Padova Marathon per condividere la loro passione per la corsa. Domenica 21 aprile correranno nelle Stracittadine, mentre sabato 20 aprile si racconteranno nel talk “Marathon tips: i consigli dei campioni” presso l’Expo di Prato della Valle. Tra di loro ci sono Anna Incerti, Giacomo Leone, Maurizio Leone, Ruggero Pertile, Giovanni Ruggiero e Deborah Toniolo. Saranno intervistati da Federico Bini, che sarà lo speaker dell’evento.

Fabio Fiaschi