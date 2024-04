Atletica, Stefano Mei: “La scelta di Tamberi portabandiera olimpico è motivo d’orgoglio”

Giornata di nomine importanti. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha annunciato i portabandiera della spedizione tricolore alle prossime Olimpiadi di Parigi. Si tratta di Arianna Errigo, specialista della scherma, e di Gianmarco Tamberi, alfiere dell’atletica italiana. Un motivo d’orgoglio da parte delle due Federazioni coinvolte nella decisione del Comitato Olimpico Nazionale.

A questo proposito, il n.1 dell’atletica nostrana, Stefano Mei, ha commentato quanto comunicato: “La scelta di Tamberi come portabandiera olimpico. È motivo d’orgoglio per tutta l’atletica Italiana. È un riconoscimento al nostro capitano, la cui carriera è costellata di medaglie, prima e dopo Tokyo, e la cui grandezza è testimoniata dal fatto che l’ultimo del nostro sport ad aver ricevuto questo onore sia stato Pietro Mennea. C’ero anch’io a Seul, con Pietro, nel 1988, in quell’edizione dei Giochi: vivo la scelta di oggi come una sorta di chiusura del cerchio“, ha raccontato Mei.

Il presidente della FIDAL ha aggiunto: “È giusto che Tamberi rappresenti il nostro Paese a Parigi, anche a nome delle altre quattro medaglie d’oro conquistate in Giappone, ognuna delle quali avrebbe meritato questo riconoscimento. Sono estremamente orgoglioso, è un altro straordinario momento nella storia del nostro sport“.

Compagine tricolore che avrà una motivazione in più per far bene ai Giochi in Francia, seppur nell’oggettiva difficoltà di replicare i roboanti riscontri dell’edizione di Tokyo. Tamberi, nel suo ruolo di riferimento, cercherà di dare anche agonisticamente un valido contributo.