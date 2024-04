Atletica, buona la prima stagionale di Trevisan sui 400. Doualla firma un altro record giovanile nello sprint

La stagione outdoor dell’atletica leggera sta entrando progressivamente nel vivo e nella giornata di domenica 21 aprile, caratterizzata in primis dai Mondiali a squadre di marcia in quel di Antalya, sono arrivati diversi riscontri interessanti in ottica azzurra dai vari meeting nazionali ed internazionali verso le World Relays di Nassau (4-5 maggio).

Bel debutto stagionale nei 400 metri di Giancarla Trevisan, terza in 52.38 al Georgia Tech Invitational di Atlanta con la quarta miglior prestazione della carriera sul giro di pista, non lontana dal suo personale stabilito la scorsa estate a Bellinzona in 51.91. La primatista italiana della 4×400, nello stesso meeting, ha gareggiato anche sui 200 metri correndo in 23.96 controvento (-1.9 m/s), vicina al personale di 23.88.

Spostandoci nel Bel Paese, è tornata in azione Irene Siragusa nei 100 metri stampando un crono di 11.46 (+0.5) allo stadio Santa Giuliana di Perugia. Nel day-2 della manifestazione di apertura a Rieti Gloria Hooper ha corso in 11.72 (+0.8) alla prima uscita ufficiale stagionale sui 100, mentre Veronica Besana ha chiuso il suo primo 100hs dell’anno in 13.39 (+0.5).

Prosegue nel frattempo l’esaltante crescita del baby fenomeno Kelly Doualla, che si è ripresa la miglior prestazione italiana under 16 negli 80 metri sfrecciando a Pavia con un sensazionale 9.39 (+1.8 m/s) in batteria e tirando giù 7 centesimi rispetto al 9.46 realizzato otto giorni fa dalla 15enne piemontese Alessia Succo. La quattordicenne lombarda ha poi impressionato anche in finale, fermando il cronometro a 9.54 nonostante una bufera di vento frontale (-3.3 m/s).