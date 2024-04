Atletica, Antonella Palmisano a Podebrady: debutto nella 20 km di marcia, tappa verso i Mondiali a squadre

Antonella Palmisano prenderà parte alla 20 km di Podebrady. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia, nonché bronzo iridato a Budapest, sarà una delle grandi protagoniste nella Classica per eccellenza del tacco e punta internazionale. La fuoriclasse pugliese, che si è lasciata alle spalle l’influenza che ha limitato la sua preparazione nell’ultima settimana, si cimenterà sul circuito di un chilometro attorno al parco Lazensky, dove ha vinto nel 2017 e nel 2021.

La portacolori delle Fiamme Gialle incrocerà la peruviana Kimberly Garcia (Campionessa del Mondo nel 2022), l’ecuadoriana Glenda Moreion (sesta a Budapest), la messicana Alegna Gonzalez (quinta ai Giochi) e la polacca Eugene Katarzyna Zdzieblo. Si tratta della terza uscita stagionale per l’azzurra, seconda nella staffetta mista di Modugno insieme a Massimo Stano e vincitrice della 10 km di Guadix.

L’impegno in terra ceca è a tutti gli effetti una tappa di avvicinamento ai Mondiali a squadre di marcia, in programma domenica 21 aprile ad Antalya (Turchia), dove cercherà la qualificazione a Parigi 2024 con la staffetta. In gara anche Valentina Trapletti, Eleonora Giorgi, Sara Vitiello, Lidia Barcella, Giada Traina, Sofia Fiorini.

Tra gli uomini, invece, riflettori puntati su Francesco Fortunato, che lo scorso anno si impose in questa località con il personale di 1h18:59 in occasione degli Europei a squadre. Il pugliese incrocerà lo svedese Perseus Karlstrom (quattro volte sul podio iridato), il brasiliano Caio Bonfim (1h17:44 nel giorno del record italiano di Massimo Stano), il canadese Evan Dunfee, il tedesco Christopher Linke. In gara anche Andrea Cosi, Andrea Agrusti, Aldo Andrei, Davide Finocchietti, Gabriele Gamba.