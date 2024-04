MotoGP, Marc Marquez torna nel suo regno di Austin: dal Texas il guanto di sfida per il Mondiale?

Se Marc Marquez vuole veramente provare a essere un fattore nella corsa al titolo iridato 2024, deve giocoforza ‘quagliare’ nell’imminente Gran Premio delle Americhe. D’altronde il contesto di Austin è storicamente molto favorevole allo spagnolo, che in Texas ha saputo dominare come nessun altro.

I numeri parlano chiaro. Il trentunenne iberico ha vinto 7 volte in 9 presenze, ottenendo peraltro proprio nel Circuit of the Americas una delle rare affermazioni successive al 2020. El Trueno de Cervera si è difatti imposto anche nell’autunno 2021. Non va inoltre dimenticata la clamorosa rimonta del 2022, quando si è attestato al 6° posto nonostante una partenza che lo aveva fatto sprofondare in coda al gruppo.

L’unico vero passaggio a vuoto è datato 2019, quando una caduta lo ha obbligato a rinunciare a un’ulteriore vittoria molto probabile. Insomma, se si corre in Texas, Marquez è abituato ad alzare l’asticella. Dunque, il suo rendimento nel fine settimana alle porte può rappresentare una cartina tornasole per capire se il veterano iberico ha davvero chance di lottare per il titolo.

L’inizio del 2024 è stato incoraggiante sul piano delle prestazioni. Quarto a Lusail e, verosimilmente, avrebbe replicato il piazzamento a Portimao se non si fosse scontrato con Francesco Bagnaia. Nelle Sprint ci sono un secondo e un quinto posto. Non è più l’anonimato in cui era sprofondato nel 2023, ma neppure un rendimento da primo della classe.

In classifica generale, Jorge Martin è già 33 punti avanti (quasi un intero weekend). MM93 non si può permettere di cedere troppo terreno e, alla luce del rapporto privilegiato con il CotA, tra sabato e domenica potrà (dovrà?) regalarsi il primo – vero – acuto in sella a una Ducati.