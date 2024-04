Alcaraz ammette: “Sto provando a non lasciare il n.1 del ranking a Sinner”

A pochi giorni dall’esordio, previsto per venerdì 26 aprile, nel torneo ATP Masters 1000 di Madrid, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa della manifestazione iberica e, soprattutto, ha indicato Jannik Sinner come uno dei favoriti del torneo, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport“.

Lo spagnolo non esclude l’azzurro dalla lotta per il titolo: “Jannik Sinner sta giocando benissimo e non può non essere preso in considerazione per il successo finale. È pericoloso, al momento è il miglior giocatore del mondo. So che in tanti pensano che il suo tennis non sia il più adatto per la terra, ma sta ottenendo buoni risultati anche su questa superficie e può vincere qualsiasi torneo al quale partecipa“.

La corsa al numero 1 del ranking ATP è dura con due avversari del calibro di Sinner e Djokovic: “Sto lottando con lui e Djokovic per il numero 1 del ranking, sto provando a non lasciarglielo ma sinceramente ora è complicato: meritano di stare dove stanno. Poi vedremo cosa succederà nei prossimi tornei“.