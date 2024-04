Adriano Panatta sorpreso da Nadal: “Non pensavo battesse de Minaur”. E su Sinner…

Il torneo di Madrid sta entrando sempre più nel vivo e Rafa Nadal è sicuramente tra i giocatori che sta destando il maggior interesse. Il fuoriclasse maiorchino, nonostante il peso dell’età e i tanti infortuni, sta facendo vedere sulla terra rossa della Caja Magica un ottimo livello di tennis. Ben supportato dal pubblico di casa, Rafa si è preso la rivincita nel secondo turno del Masters1000 iberico contro l’australiano Alex de Minaur (n.11 del mondo), che lo aveva sconfitto a Barcellona.

Un risultato che ha stupito. Ne ha parlato, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva su Rai 2 HD, Adriano Panatta. Il campione del Roland Garros e degli Internazionali d’Italia del 1976, nonché della Coppa Davis in quello stesso anno, ha dichiarato: “Non pensavo che Nadal potesse battere de Minaur, certamente in casa propria e sui campi in terra battuta si sente a proprio agio. Complimenti a lui che sta lì e non vuole cedere il passo a nessuno“.

Panatta ha poi parlato brevemente anche degli italiani rimasti in gioco, tra cui Jannik Sinner: “Ha battuto Sonego, ma era abbastanza normale. Ora giocherà contro il russo Pavel Kotov, che è un buon giocatore ma niente di più. Da sottolineare la vittoria di Jasmine Paolini, che ha sconfitto la francese Caroline Garcia in maniera netta, una giocatrice forte, e avremo in campo anche Cobolli“.

Un lunedì, quindi, a forti tinte azzurre a Madrid e vedremo se Sinner e Cobolli saranno in grado di proseguire nel percorso, come anche Paolini, in un confronto “Italia vs Russia“, tenuto conto degli avversari: il menzionato Kotov e Karen Khachanov per Jannik e il romano; Mirra Andreeva per la toscana.