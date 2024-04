A che ora Musetti-Borges: programma, tv, streaming ATP Estoril

Lorenzo Musetti affronterà il portoghese Nuno Borges agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Estoril. Il tennista italiano farà il proprio debutto sulla terra rossa della località lusitana, fronteggiando l’insidioso padrone di casa. Il toscano tornerà in campo dopo aver perso contro Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Miami (dove ha però avuto la meglio su Ben Shelton) e riabbraccia la superficie a lui più gradita, dove spera di ritrovare i risultati dei giorni migliore.

L’appuntamento è per giovedì 4 aprile, sarà il secondo incontro all’Estadio Millennium (il Campo Centrale) a partire dalle ore 13.00. Il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra il polacco Hubert Hurkacz e il britannico Jan Choinski. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 3 del tabellone e numero 24 del ranking ATP, incrocerà il numero 62 al mondo. Non ci sono precedenti tra il 22enne e il 27enne.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Borges, ottavo di finale dell’ATP 250 di Estoril. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Portogallo sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-BORGES

Giovedì 4 aprile

Seconda partita dalle ore 13.00 Lorenzo Musetti vs Nuno Borges – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocherà Hurkacz-Choinski. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-BORGES: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.