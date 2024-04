Più di 50 posizioni guadagnate in una settimana? Berrettini può: la vertiginosa ascesa nel ranking

Matteo Berrettini si sta rendendo protagonista sulla terra rossa del torneo ATP di Marrakech. Il tennista italiano sta regalando grandi prestazioni sulla terra rossa della località marocchina, dove ha sconfitto nell’ordine il kazako Shevchenko, lo spagnolo Munar, l’italiano Lorenzo Sonego e l’argentino Navone. Il romano tornerà in campo oggi pomeriggio (ore 16.00) per fronteggiare lo spagnolo Carballes Baena in un ultimo atto che si preannuncia altamente intenso ed equilibrato.

Il 27enne ha tutte le carte in regia per battere l’iberico e alzare al cielo il trofeo, a due anni di distanza dagli ultimi atti conclusivi disputati in carriera (vittorie sull’erba del Queen’s e di Stoccarda, sconfitta sul cemento di Napoli). Matteo Berrettini ha incominciato la settimana da numero 135 al mondo con 470 punti all’attivo, frutto di un’inattività agonistica di sei mesi e di un ritorno sulle scene materializzatosi soltanto un mesetto fa, con le sconfitte nella finale del Challenger di Phoenix e al primo turno del Masters 1000 di Miami.

Il finalista di Wimbledon 2021 ha già guadagnato 40 posizioni, visto che ora occupa il 95mo posto della graduatoria internazionale con 635 punti. E in caso di vittoria a Marrakech? L’azzurro volerebbe a quota 720 punti e sarebbe numero 84 del mondo a partire da domani.

Se dunque trionfasse in Marocco, Matteo Berrettini guadagnerebbe addirittura 51 posizioni in sette giorni! Sarebbe un balzo davvero poderoso, che porterebbe il nostro portacolori a ridosso della top-80. La strada intrapresa per il grande ritorno ai vertici è quella corretta. E settimana prossima ci sarà il Masters 1000 di Montecarlo per provare a scalare ulteriormente la graduatoria.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP virtuale con la finale a Marrakech: 95mo con 635 punti.

Ranking ATP con l’eventuale vittoria a Marrakech: 84mo con 720 punti.