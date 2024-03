WTA San Diego 2024, Pegula avanti a fatica, fuori Pavlyuchenkova e Vekic

Si sono conclusi i quarti di finale del WTA 500 di San Diego, in California. Una giornata di discrete sorprese al Cymbiotika San Diego Open, ma che ha visto avanzare la principale favorita.

Jessica Pegula non si è infatti fermata e ha battuto Anna Blinkova con il punteggio di 6-1 2-6 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Una partita non dalla grande logica, caratterizzata da passaggi a vuoto da ambo le parti: nel complesso la numero 5 del mondo è stata più costante nei suoi turni di battuta e questo è valso la conquista della semifinale.

Pegula che affronterà Marta Kostyuk: l’ucraina ha superato Anastasia Pavlyuchenkova in un match non banale per le ripercussioni politiche. Finisce 3-6 6-4 6-3 in favore della numero 34 del mondo, che dall’inizio del secondo set non ha più perso il servizio, annullando tutte e sei le palle break concesse.

La vittoria più netta è stata quella della testa di serie numero 3 Emma Navarro, vincitrice 6-4 6-2 sull’australiana Daria Saville, sfruttando i 7 doppi falli e i cronici problemi al servizio della tennista aussie. Convincente anche il successo di Katie Boulter per 6-4 6-3 su Donna Vekic che ha postato su Instagram una storia di disappunto per il suo scarso rendimento con il dritto.

WTA SAN DIEGO 2024 – RISULTATI 1° MARZO

Jessica Pegula (1) b. Anna Blinkova 6-1 2-6 6-2

Marta Kostyuk (6) b. Anastasia Pavlyuchenkova 3-6 6-4 6-3

Emma Navarro (3) b. Daria Saville 6-4 6-2

Katie Boulter b. Donna Vekic (7) 6-4 6-3