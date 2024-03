WTA Austin 2024: Kalinina semifinalista in rimonta, ritiri per Sevastova e Collins

Si sono conclusi i quarti di finale al WTA 250 di Austin. Il torneo texano si avvicina a grandi passi verso la sua conclusione, ma è costretto a pagare dazio per situazioni che, come vedremo, si sono create nel corso dei match. In breve, c’è anche parecchia sfortuna per gli organizzatori.

La lettone Anastasija Sevastova, il cui ritorno sui campi era arrivato solo lo scorso novembre dopo un passato da numero 11 del mondo, è infatti costretta al ritiro in una situazione sfortunatissima. Contro la slovacca Anna-Karolna Schmiedlova, infatti, si trovava avanti 6-4 2-1, quando un guaio al ginocchio l’ha costretta al ritiro, lasciando il pass per la semifinale alla sua avversaria.

Il confronto sarà con la cinese Yue Yuan, uscita vincitrice dal derby tra connazionali contro Yafan Wang per 6-3 7-5. Anche il punteggio conferma l’importante lotta vissuta in campo, arrivata alla soglia delle due ore.

Costretta alla rimonta, invece, la numero 1 del seeding, l’ucraina Anhelina Kalinina. Per lei 1-6 6-4 6-2 nei confronti della francese Diane Parry, tanto convincente nel primo parziale quanto per due volte incapace di sfruttare un break di vantaggio nel secondo, con le logiche conseguenze.

La giornata si chiude con un altro ritiro, stavolta dell’americana Danielle Collins. Il suo era già un momento complicato anche senza infortunio, dato che si trovava indietro 6-2 contro la cinese Xiyu Wang.