Cosa ha detto Rublev al giudice di linea e perché è stato squalificato a Dubai – VIDEO

Si è chiuso nel peggiore dei modi per Andrey Rublev l’ATP 500 di Dubai. Il russo, sul 6-5 del terzo set della semifinale contro Alexander Bublik, è stato squalificato per aver pronunciato delle frasi offensive contro il giudice di linea.

Il giudice di linea è stato chiamato a rapporto dal giudice di sedia, ha riferito ciò che il numero 5 del mondo gli aveva urlato veementemente, ossia “fott**o co*****e” sia in inglese che in russo, la lingua parlata dal giudice di linea in questione.

Durante il cambio di campo, dopo che il giudice di sedia era stato informato delle oscenità che gli erano state rivolte, è entrato in campo il supervisor che, dopo una breve spiegazione, ha comunicato a Rublev la squalifica. Tutto era partito da uno sfogo per il russo in un momento teso della partita, sul 5-5 40-30, quando una palla di Bublik non era stata chiamata fuori. Ciò ha fatto andare su tutte le furie il moscovita.

Rublev ha provato a giurare più volte di non aver pronunciato quelle parole e di non aver offeso il giudice di linea, lo stesso Bublik ha chiesto di proseguire il match, ma non c’è stato niente da fare. Di conseguenza il russo perde tutti i punti e il prize money accumulato in questo torneo.

RUBLEV SQUALIFICATO A DUBAI – VIDEO