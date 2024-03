WTA Miami, Jasmine Paolini e Sara Errani al secondo turno di doppio: battute Mihalikova e Watson

Jasmine Paolini e Sara Errani avanzano al secondo turno del torneo di doppio di Miami. Le due azzurre hanno la meglio in tre set sulla slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Heather Watson con il punteggio di 6-3 3-6 10-5 e ottengono il pass per sfidare Laura Siegemund e Yifan Xu, ottave giocatrici del seeding.

Primo set in cui le azzurre provano a partire subito con il piede sull’acceleratore, conquistando il break alla prima occasione utile. Jasmine e Sara vengono raggiunte subito dopo, ma le occasioni fioccano da una parte e dall’altra: nel sesto game la coppia italiana mette nuovamente la freccia e, dopo essersi difese dal killer point, portano la frazione a casa.

Secondo set che invece procede inaspettatamente in equilibrio per lungo tempo, il contrario di quanto visto in precedenza. Mihalikova e Watson sono le prime ad avere un’opportunità e la sfruttano immediatamente, Errani e Paolini vanno vicine al controbreak ma le avversarie trovano il giusto piglio e si portano a casa la sfida. Si va al match tie-break e sono le azzurre ad allungare per prime per poi mantenere il vantaggio chiudendo con una risposta bloccata di Jasmine.

Partita equilibrata, con Sara e Jasmine che riescono ad avere la meglio nonostante i numeri siano molto simili tra le due coppie. Alla fine ha prevalso la maggiore freddezza quando contava, nel tie-break finale.