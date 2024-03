Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP a Miami? Si avvicina l’ipotesi testa di serie negli Slam…

Matteo Arnaldi ha confezionato una prova sublime al Masters 1000 di Miami, sconfiggendo il sempre temibile canadese Dennis Shapovalov in due set e qualificandosi agli ottavi di finale. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6(7) e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense, dove ora se la dovrà vedere con il ceco Tomas Machac o con il britannico Andy Murray

Grazie alla vittoria odierna, Matteo Arnaldi ha incamerato altri 50 punti e si è issato virtualmente al 35mo posto nel ranking ATP con 1.171 punti all’attivo. Il 23enne ha operato il sorpasso sul canadese Felix Auger-Aliassime (1.150) e sul francese Arthurs Fils (1.130), entrambi già eliminati dal torneo. La classifica muterà naturalmente in base ai risultati dei prossimi giorni a Miami, Arnaldi potrebbe ad esempio essere superato dallo statunitense Christopher Eubanks (1.087), dal francese Gael Monfils (1.067), dall’australiano Alexei Popyrin (1.057), ma anche dall’ungherese Fabian Marozsan (972), dal tedesco Yannick Hanfmann (970), dal ceco Tomas Machac (933), dal tedesco Dominik Koepfer (922), giusto per citare i più immediati inseguitori. Ma dove si può spingere Matteo Arnaldi se dovesse vincere le prossime partite?

La qualificazione ai quarti di finale gli permetterebbe di volare a quota 1.271 punti e di issarsi virtualmente al 32mo posto in classifica (supererebbe sicuramente Borna Coric, Laslo Djere e Jordan Thompson, che non possono più migliorarsi). Ai quarti di finale potrebbe addirittura esserci un derby contro Jannik Sinner, ora atteso da uno tra lo statunitense Damn e l’australiano O’Connell: in caso di vittoria allora Arnaldi volerebbe a quota 1.471 punti e si proietterebbe virtualmente al 27mo posto in classifica (sarebbe sicuro di lasciarsi comunque alle spalle Jiri Lehecka e Tomas Martin Etcheverry, già eliminati).

In caso di eventuale qualificazione all’atto conclusivo (la semifinale potrebbe essere contro il russo Daniil Medvedev), allora il 23enne volerebbe ad addirittura 1.721 punti e sarebbe virtualmente numero 22 del ranking. E se vincesse il torneo? Virtualmente numero 17 del mondo con 2.071 punti! Ricordiamo che i primi 32 della graduatoria internazionale sono teste di serie nei tornei dello Slam: Arnaldi è molto vicino all’obiettivo…

PROIEZIONI RANKING ATP DI MATTEO ARNALDI

Ranking virtuale ATP con gli ottavi a Miami: 35mo con 1.171 punti.

Ranking virtuale ATP con eventuali quarti a Miami: 32mo con 1.271 punti.

Ranking virtuale ATP con eventuale semifinale a Miami: 27mo con 1.471 punti.

Ranking virtuale ATP con eventuale finale a Miami: 22mo con 1.721 punti.

Ranking virtuale ATP con vittoria a Miami: 17mo con 2.071 punti.