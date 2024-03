LA PARTITA DELLA SVOLTA! Arnaldi batte Shapovalov a Miami, vola agli ottavi ed entra in una nuova dimensione

Matteo Arnaldi si regala il primo ottavo di finale della carriera in un Masters 1000. Nel torneo di Miami l’azzurro entra in una nuova dimensione e vince una partita che può davvero segnare la svolta della carriera per il ligure. Arnaldi ha sconfitto in due set il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco. Una prova di grandissima maturità per Arnaldi, che anche nei momenti più complicati della partita ha saputo alzare il suo livello.

Entrambi i tennisti hanno chiuso con cinque ace, mentre sono di più in vincenti dell’azzurro (21 contro 19). Un ottimo rendimento al servizio per Arnaldi, soprattutto con la seconda, con cui ha ottenuto il 62% dei punti con questo colpo. Sono di più anche gli errori non forzati del numero 38 del mondo (11 contro 3).

Inizio di partita in cui si segue l’andamento dei turni al servizio. Arnaldi prova a spezzare l’equilibrio nel sesto game, ma sul 15-40 e due palle break in suo favore arriva l’interruzione per pioggia. Alla ripresa, però, Shapovalov spara subito in rete il dritto e l’azzurro scappa sul 4-2. Nel settimo gioco il ligure deve difendere subito due palle del controbreak, ma il canadese sbaglia malamente due risposte e alla fine Arnaldi si salva. Il primo set se lo prende il numero 38 del mondo per 6-3.

L’avvio del secondo set è molto simile a quello del primo. Ancora nel quinto game Arnaldi riesce a strappare il servizio all’avversario. L’azzurro tiene benissimo i suoi successivi turni in battuta e arriva a servire per il match sul 5-4. Shapovalov gioca un game perfetto in risposta e ottiene addirittura a zero il controbreak. Si scivola al tie-break, dove Arnaldi annulla anche un set point e poi al secondo match point chiude 9-7, qualificandosi per il suo primo ottavo di finale.