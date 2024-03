WTA Miami 2024: Paolini-Navarro, i precedenti. Per l’azzurra chance di invertire la tendenza

Sono due i precedenti tra Jasmine Paolini e l’americana Emma Navarro in terzo turno destinato a regalare, almeno secondo i pronostici, particolare equilibrio, come già potrebbe accadere per larga parte degli incontri WTA di oggi. Andiamo a riepilogare questo non lungo storico.

I confronti in questione sono entrambi recenti, anche in virtù del tipo di crescita di Navarro, che solo nell’ultimo anno si è scrollata di dosso parecchie nomee per diventare giocatrice decisamente rispettata. In particolare, a San Diego, lo scorso anno, l’USA si è imposta per 7-5 6-0, spingendosi poi fino in semifinale, dove ha poi perso dalla connazionale Sofia Kenin.

La neyworkese, poi, ha vinto ancora sull’italiana a livello di primo turno a Doha, poche settimane fa. In quel caso è stato 6-3 7-5. Pochi pronosticavano, a quel punto, che Paolini nel giro di un paio di settimane avrebbe cambiato ancora il proprio destino, andando a vincere il successivo WTA 1000, quello di Dubai.

Per entrambe ora si prospetta il miglior risultato della carriera in Florida. Nel caso di Paolini, perché nelle precedenti partecipazioni non aveva vinto un singolo match, mentre per quanto riguarda Navarro la ragione è che si trova al debutto nel tabellone principale.