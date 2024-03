ATP Miami 2024: Musetti-Safiullin, i precedenti. Il russo è ancora tabù per il toscano

Quello odierno di Miami sarà il terzo confronto in carriera tra Lorenzo Musetti e Roman Safiullin. Il toscano e il russo si sono già trovati l’uno di fronte all’altro in due occasioni nel passato, anche se l’ATP per suo uso ne conteggia una sola perché l’altra si è avuta a livello Challenger.

In particolare, per quel che riguarda proprio l’incontro più lontano, quello del primo turno di Bergamo nel 2019 (cioè un’altra era per entrambi i giocatori), il punteggio è risultato essere di 7-5 6-4 a favore di Safiullin: è lo stesso torneo che vide nascere la stella di Jannik Sinner, che da wild card portò a casa l’evento superando in finale Roberto Marcora.

L’altra evenienza è nettamente più recente ed è datata 2023. E si è giocata anche in ben altro continente, l’Asia. Precisamente, il russo ha sconfitto di nuovo Musetti nella semifinale dell’ATP 250 di Chengdu per 6-3 6-4, salvo poi finire sconfitto in finale dal tedesco (che però origini le ha proprio in Russia) Alexander Zverev, con tanto di rimonta subita.

In sostanza, quello di Safiullin è per ora un tabù in casa Musetti. Resta da scoprire se, questo pomeriggio, il toscano sarà in grado di porre fine a tutto in uno strano debutto in quel di Miami. Che, già previsto per ieri, è stato rinviato a oggi per via delle conseguenze del giorno e mezzo di pioggia pressoché integrale.