Jannik Sinner, possibile derby all’esordio a Miami? Si definisce il primo turno, un qualificato italiano sfida Cachin

Andrea Vavassori si è qualificato al tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha superato le qualificazioni sul cemento statunitense, eliminando il croato Duje Ajdukovic e poi il monegasco Valentin Vacherot al tie-break del terzo set. Il 28enne, che si sta distinguendo in coppia con Simone Bolelli nei tornei di doppio (hanno giocato la finale agli Australian Open e sono numeri 2 al mondo), si è così ritagliato uno spazio anche in singolare, dopo l’eliminazione patita nelle qualificazioni a Indian Wells.

L’attuale numero 148 del ranking ATP esordirà contro l’argentino Pedro Cachin, numero 79 al mondo. Non ci sono precedenti tra i due coetanei. Ci sarà uno spettatore di lusso direttamente interessato a questo incontro, ovvero Jannik Sinner. Il Campione degli Australian Open e numero 3 al mondo affronterà proprio il vincente di Cachin-Vavassori al secondo turno del Masters 1000 di Miami.

Il fuoriclasse altoatesino, che gode di un bye in quanto testa di serie numero 2 del tabellone, non ha mai giocato né contro Vavassori né contro Cachin. In entrambi i casi il 22enne partirà con tutti i favori del pronostico e punta senza problemi al terzo turno, dove incrocerebbe uno tra l’olandese Griekspoor, lo statunitense Michelsen e lo slovacco Klein. Flavio Cobolli ha invece pescato il lucky loser giapponese Yuki Nishioka, da battere per meritarsi il britannico Cameron Norrie.