ATP Miami 2024, Andrea Vavassori domina, si complica la vita, ma batte Vacherot ed è in tabellone principale!

Dominio, perfezione, tensione, suicidio sportivo e risurrezione. C’è stato tutto questo nel match incredibile vinto da Andrea Vavassori nell’ultimo turno di qualificazione del Masters 1000 di Miami. L’azzurro ha vinto contro il monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 6-2 4-6 7-6(3) in due ore e 26 minuti di gioco. Il numero 148 del mondo era avanti 6-2 4-0 e chance per il 5-0, ha perso sette game di fila, ma è riuscito comunque a reagire nel terzo. Una vittoria che lo conduce nel tabellone principale.

Dopo quattro game piuttosto equilibrati e di studio fra i due giocatori nei rispettivi turni di servizio, Vavassori prende il sopravvento in campo: Vacherot cerca spesso di verticalizzare e di attaccare in uscita dal servizio, ma il torinese riesce a sempre a muoversi alla grande in campo e ad offrire palle difficili da gestire al volo dal monegasco. Proprio la fase difensiva fa la differenza per vincere nettamente il primo set per 6-2, con due break consecutivi che spezzano l’equilibrio.

Anche il secondo set comincia alla grande per il giocatore piemontese che riesce sempre più spesso ad avere il controllo degli scambi anche in risposta: per arrivare a palla break gioca una bellissima palla corta nel primo game che poi concretizza. Il piano partita viene messo perfettamente in atto anche nei turni di battuta, quando viene avanti e gioca splendidamente al volo sfruttando la sua esperienza in doppio e lascia poco tempo e spazio al suo avversario, che si ritrova sempre a giocare in rimessa. Lo slice di rovescio è un altro colpo che mette costantemente fuori ritmo il monegasco: arriva sempre distante e in ritardo sulla palla sui cambi di ritmo del giocatore italiano.

Quando tutto sembra indirizzato e deciso, da 4-0 comincia a farsi sentire la tensione per l’attuale 148 del mondo: vanificata una palla per il 5-0, l’azzurro perde il turno di servizio sul 4-1 da 30-0, non sfrutta un’altra palla break sul 4-2 e perde malamente il servizio sul 4-3, facendosi così riprendere. Vacherot tiene agevolmente il servizio avanzando sul 5-4, facendo segnare così il quinto game consecutivo. La situazione si capovolge: adesso è Vacherot a fare il muro e Vavassori a non sfondare più. Ancora da 30-0 perde la battuta e il set da 4-0 e palla per il 5-0: in maniera incredibile si va così al terzo set.

Terzo set che è tiratissimo nei primi game e il primo strappo è piazzato da Andrea Vavassori con un paio di passanti splendidi nel quinto game. Il piemontese però non riesce a consolidare il vantaggio e con un paio di brutti tocchi sotto rete cede subito il servizio nel sesto gioco. Si prosegue in grande lotta fino alla risoluzione dei conti al tiebreak: il primo mini-break arriva sul 2-2 ed è per Vavassori al termine di uno scambio incredibile risolto con il passante di dritto in cross. Mini-break che viene portato fino in fondo, vincendo il tiebreak per sette punti a tre e approdando al primo turno.