WTA Miami 2024: fuori Venus Williams e Halep, via vincente per Wozniacki

Va in archivio tutta la giornata di primi turni della parte bassa per il WTA 1000 di Miami, il quarto della stagione femminile. Programma sostanzialmente compresso nel pomeriggio, tant’è che non si arriva, nei fatti, a toccare gli orari serali. Di match piuttosto lottati, però, ce ne sono.

Non lo è quello che vede uscire di scena Venus Williams, ancora in scena a 43 anni, ma sconfitta dalla russa Diana Shnaider con un doppio 6-3. Non avanza neppure Simona Halep: la rumena, rientrata dalla squalifica per doping e beneficiaria di una wild card, cala di netto dopo un set e deve lasciar strada a Paula Badosa. Per la spagnola sarà molto emozionale il secondo turno contro Aryna Sabalenka, per l’amicizia che lega le due e per la tragica morte del compagno della bielorussa, l’ex giocatore di hockey Konstantin Koltsov. La vincitrice degli Australian Open ha deciso di restare nel torneo, ma di non voler rilasciare sostanzialmente alcuna dichiarazione alla stampa.

IN tema di glorie del passato, inizio vincente per Caroline Wozniacki: la danese non ha nessun problema con la francese Clara Burel. Anche la sua connazionale Clara Tauson, in cerca di nuova spinta, va avanti battendo l’USA Caroline Dolehide. Ancora in fatto di figure note, l’australiana Daria Saville va avanti al pari della kazaka Yulia Putintseva.

In casa Italia impegnata solo Lucia Bronzetti, sconfitta dall’americana Taylor Townsend in rimonta. Nella seconda giornata ci saranno gli esordi di Elisabetta Cocciaretto (contro Naomi Osaka), Martina Trevisan e Camila Giorgi; per Jasmine Paolini bisognerà invece attendere almeno fino a venerdì.

WTA 1000 MIAMI 2024: RISULTATI PRIMA GIORNATA

Yuan (CHN)-Blinkova 6-4 6-2

Saville (AUS) [PR]-Zhang (CHN) [PR] 6-4 2-6 6-4

Xiyu Wang (CHN)-Schmiedlova (SVK) [Q] 6-1 6-3

Siegemund (GER) [Q]-Krunic (SRB) [Q] 4-6 6-2 6-2

Xinyu Wang (CHN)-Baptiste (USA) [WC] 7-6(1) 6-3

Shnaider-V. Williams (USA) 6-3 6-3

Townsend (USA) [Q]-Bronzetti (ITA) 3-6 6-3 6-4

Tauson (DEN) [Q]-Dolehide (USA) 6-3 3-6 6-2

Siniakova (CZE)-Bogdan (ROU) 6-2 6-4

Stearns (USA)-Y. Wang (CHN) 6-2 6-3

B. Fruhvirtova (CZE) [WC]-Carlé (ARG) [Q] 6-3 6-3

Parry (FRA)-Cristian (ROU) 7-6(2) 6-2

Putintseva (KAZ)-Bucsa (ROU) 6-2 3-6 6-4

Tsurenko (UKR)-Linette (POL) 2-6 6-1 6-4

Wozniacki (DEN) [WC]-Burel (FRA) 6-1 6-4

Badosa (ESP) [PR]-Halep (ROU) [WC] 1-6 6-4 6-3