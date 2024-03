Berrettini-Murray oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Dopo aver raggiunto la finale nel Challenger di Phoenix al rientro dal lungo stop per infortunio, Matteo Berrettini scende nuovamente in campo quest’oggi mettendosi alla prova in un grande evento del circuito maggiore come il Masters 1000 di Miami 2024. L’azzurro, iscritto al torneo della Florida grazie al ranking protetto, se la vedrà al debutto con il pluricampione Slam Andy Murray.

Una sfida decisamente affascinante tra due giocatori rivelatisi abbastanza fragili fisicamente almeno negli ultimi anni, ma entrambi capaci di esprimere un gran tennis al top della forma. Il 27enne romano torna a giocare un 1000 per la prima volta dallo scorso agosto, quando fu eliminato al primo turno di Cincinnati dal canadese Felix Auger-Aliassime. 3-2 in favore di Berrettini il bilancio dei precedenti, anche se lo scontro diretto più recente sorride a Murray (7-6 al quinto set annullando un match point al primo atto degli Australian Open 2023).

La partita di primo turno del Masters 1000 di Miami tra Matteo Berrettini e Andy Murray, in programma sul campo centrale come terzo incontro dalle ore 17.00 italiane, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO BERRETTINI-MURRAY A MIAMI

Mercoledì 20 marzo

Terzo match dalle ore 17.00 Matteo Berrettini-Andy Murray – Diretta tv su Sky Sport

In precedenza sul campo centrale si disputeranno nell’ordine i seguenti match: Stephens-Kerber e Machac-Blanch.

DOVE VEDERE IN TV BERRETTINI-MURRAY

Diretta tv: Sky Sport (da definire il canale esatto tra Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.