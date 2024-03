WTA Miami 2024: Danielle Collins fa il miracolo e vince il suo primo 1000, Rybakina battuta in finale

Si chiude con una nota molto felice per il tennis americano il WTA 1000 di Miami. Danielle Collins riesce a portare a casa il primo torneo di tale rango della sua carriera. Battuta in finale la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del seeding, per 7-5 6-3. Per la vincitrice balzo notevolissimo in classifica WTA: risale 31 posti e sarà numero 22 da lunedì (ma non è il best ranking: è stata settima).

Il fatto che le due non siano particolarmente differenti per stile di gioco genera una situazione nella quale i game sono lottati, ma la variabilità lascia molto a lungo a desiderare. Dopo una palla break per Collins nel secondo game, la vera lotta si accende nel settimo, in cui l’USA se la vede davvero brutta, ma riesce a salvare quattro chance di allungo per Rybakina. Accade ancora, in un’occasione, sul 5-5, ma nel game successivo è proprio il servizio della kazaka a cedere: si salva da 15-40, ma non quando si va ai vantaggi.

Sotto gli occhi di Andre Agassi, seduto in tribuna ad assistere al match, Collins prova la fuga trovando il break del 2-0 nel secondo parziale, ma la reazione dell’ex campionessa di Wimbledon è immediata. Dal 3-3 in poi i game, e gli scambi, iniziano a farsi sempre più intensi: nessuna molla un attimo, Rybakina trova due palle del 3-4 senza trasformarle, l’americana riesce invece a strapparle di nuovo la battuta. L’ultimo gioco è di quelli intensi: la kazaka non vuole renderlo tale, ha due opportunità per rientrare, le manca, ma dall’altra parte Collins non riesce a chiudere. Ce la fa alla quarta occasione, con un rovescio in corsa da sinistra al termine del quale si stende a terra incredula per ciò che è riuscita a fare.

Di grande importanza per Collins il rendimento sulla prima di servizio, con la quale porta a casa il 74,6% dei punti contro il 69,7% di Rybakina. Molto stretto, se relazionato a com’è andato il match, il margine di punti vinti: 82-75.