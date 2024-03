Tabellone WTA Charleston: Pegula n.1 del seeding, Cocciaretto unica azzurra al via nel main draw

Archiviato il quarto 1000 della stagione con il sorprendente trionfo di Danielle Collins a Miami, da lunedì 1 a domenica 7 aprile si disputerà il WTA 500 di Charleston 2024. Nella Carolina del Sud andrà in scena uno degli ultimi tornei di rilievo del circuito femminile prima del lungo tour de force in Europa sulla terra rossa indoor e all’aperto.

A Charleston la prima testa di serie è la statunitense Jessica Pegula, n.5 del ranking mondiale, ma spicca anche la presenza di altre due top10 WTA come la tunisina Ons Jabeur e la greca Maria Sakkari. L’unica rappresentante italiana nel main draw risponde al nome di Elisabetta Cocciaretto, attualmente impegnata nel Challenger 125 di San Luis Potosì.

La marchigiana scenderà in campo nella notte italiana tra sabato 30 e domenica 31 aprile contro l’argentina Nadia Podoroska per cercare di raggiungere la finale del torneo messicano. Se l’azzurra dovesse andare fino in fondo a San Luis Potosì (soprattutto in caso di titolo), allora potrebbe anche decidere di dare forfait e cancellarsi dal tabellone principale di Charleston. Cocciaretto è stata sorteggiata al primo turno con l’abbordabile rumena Ana Bogdan per affrontare poi l’esperta bielorussa Victoria Azarenka (n.12 del seeding).

TABELLONE WTA 500 CHARLESTON

Jessica Pegula (1) BYE

Alizé Cornet vs Amanda Anisimova

Magda Linette vs Petra Martic

Dayana Yastremska (13) BYE

Victoria Azarenka (12) BYE

Elisabetta Cocciaretto vs Ana Bogdan

Taylor Townsend vs Sofia Kenin

Ekaterina Alexandrova (6) BYE

Daria Kasatkina (4) BYE

Ashlyn Krueger vs Qualificata

Caroline Wozniacki vs Qualificata

Anhelina Kalinina (15) BYE

Emma Navarro (10) BYE

Arantxa Rus vs Qualificata

Jaqueline Cristian vs Qualificata

Madison Keys (8) BYE

Beatriz Haddad Maia (5) BYE

Caroline Dolehide vs Kayla Day

Shelby Rogers vs Qualificata

Veronika Kudermetova (9) BYE

Lesia Tsurenko (16) BYE

Arina Rodionova vs Yulia Putintseva

Mayar Sherif vs Viktoriya Tomova

Maria Sakkari (3) BYE

Elia Svitolina (7) BYE

Tamara Korpatsch vs Qualificata

Clervie Ngounoue vs Qualificata

Elise Mertens (11) BYE

Leylah Fernandez (14) BYE

Magdalena Frech vs Sloane Stephens

Danielle Collins vs Paula Badosa

Ons Jabeur (2) BYE