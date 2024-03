ATP Miami 2024, Bopanna e Ebden sono campioni: rimontati Dodig e Kraijcek in finale

Rohan Bopanna e Matthew Ebden vincono ancora! L’indiano e l’australiano sono campioni a Miami piegando in finale Ivan Dodig e Austin Kraijcek con il punteggio di 6-7(3) 6-3 10-6 e sono sempre più la coppia numero 1 al mondo.

I primi game sono piuttosto equilibrati, ma sono sempre Dodig e Kraijcek a farsi più minacciosi in risposta: i due si procurano ben sei palle break, ma prima Ebden ne annulla quattro di fila aiutato dal servizio e con una risposta sbagliata dagli avversari, poi Bopanna ne cancella altre due mettendo in entrambi i casi una prima precisa e sostanziosa.

Dopo aver sprecato le chance in risposta, Dodig si ritrova alle strette al servizio nel settimo gioco: deve cancellare due palle break e in qualche modo si salva, grazie a un erroraccio con la risposta di dritto di Bopanna. Nella seconda parte del set la coppia numero 1 del mondo si fa sempre più minacciosa: prima spreca una palla break sul 4-4, poi trova il break sul 5-5 con una brutta volée sbagliata da Dodig. Ebden però fa un disastro al servizio: sui tre set point commette due doppi falli e subisce una gran risposta di Dodig, per andare così al tiebreak. Neanche nel tiebreak il servizio fa la differenza: Dodig e Kraijcek vanno avanti 3-0 con due mini-break, si fanno rimontare sul 3-3, ma chiudono finalmente sul 7-3, con due doppi falli di Bopanna sul primo e ultimo punto.

Il secondo set ha un andamento ben più lineare: Bopanna serve bene sulla palla break concessa nel primo game, poi i numero 1 del seeding strappano il servizio nel secondo gioco e servono alla grande per tutto il resto del parziale, aggiudicandosi per 6-3 il set e trascinando tutto al supertiebreak.

Anche il supertiebreak non segue una logica precisa: prendono un vantaggio Dodig e Kraijcek issandosi sul 6-4, ma poi il croato serve male sul 6-5, perde due punti e Bopanna ed Ebden sono quindi campioni imponendosi per 10-6.