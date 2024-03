WTA Indian Wells, Sabalenka supera Raducanu, Kasatkina torna agli ottavi dopo sei anni

Si completa il quadro degli ottavi di finale del WTA di Indian Wells. Abbiamo le partecipanti al quarto turno anche nella parte bassa, e a presidiarla c’è ancora Aryna Sabalenka. La numero 2 al mondo non vive i patemi del debutto e batte comodamente la britannica Emma Raducanu; la sua avversaria sarà Emma Navarro, che nella notte ha vinto il braccio di ferro con Elina Svitolina.

Per Coco Gauff, che nella serata italiana di ieri aveva superato Lucia Bronzetti, la sua avversaria sarà Elise Mertens: la belga ha la meglio in una sfida combattuta su Naomi Osaka, che può comunque ritrovare un po’ di fiducia per il futuro per una risalita in classifica verso zone che più le competono.

In nottata Maria Sakkari ha ragione di Caroline Garcia in una partita meno difficoltosa di quanto poteva essere sulla carta. La greca però fa valere le sue ragioni e vince il quarto match consecutivo contro la transalpina, il terzo in due set, e ora avrà contro l’altra francese Diane Parry, capace di superare Anna Blinkova.

Tanta fatica per Daria Kasatkina: la russa parte ad handicap contro Sloane Stephens, ma trova poi i punti deboli della statunitense compiendo la rimonta e superando così le forche caudine del terzo turno a distanza di sei anni dall’ultima volta, quando si spinse fino alla sua unica finale 1000. Di fronte a lei ora la cinese Yue Yuan, che ha la meglio su Caroline Dolehide.

WTA INDIAN WELLS, RISULTATI 11 MARZO

C. Gauff b. L. Bronzetti 6-2 7-6

Y. Yuan b. C. Dolehide 1-6 6-4 7-6

A. Sabalenka b. E. Raducanu 6-3 7-5

D. Kasatkina b. S. Stephens 2-6 6-4 6-4

E. Mertens b. N. Osaka 7-5 6-4

D. Parry b. A. Blinkova 6-4 6-3

M. Sakkari b. C. Garcia 6-3 6-4

E. Navarro b. E. Svitolina 6-1 4-6 6-3