WTA Indian Wells, Sabalenka e Gauff avanti soffrendo, ko Pegula. Bentornata Naomi Osaka

Si conclude il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells; la parte bassa del tabellone ha regalato conferme, oltre a qualche sorpresa e un paio di graditi ritorni. Ma partiamo dalle certezze, che sul cemento si chiamano Aryna Sabalenka e Coco Gauff.

La numero 2 del mondo ha però faticato molto più di quanto si fosse immaginata contro Peyton Stearns, che al debutto aveva eliminato Elisabetta Cocciaretto. La statunitense gioca ad armi pari ed è andata a tanto così da fare il colpaccio, non sfruttando quattro match point (quasi) consecutivi nel decimo gioco del terzo set e perdendo nuovamente il servizio due game dopo, quando si ritrovava a servire nuovamente per la vittoria. Sabalenka tira un sospiro di sollievo e avrà di fronte la rediviva Emma Raducanu, che approfitta del ritiro di Dayana Yastremska.

Complicato anzichenò anche il compito di Coco Gauff, che ha bisogno del terzo set per superare Clara Burel e raggiungere Lucia Bronzetti al terzo turno; sono dovute arrivare alla frazione decisiva anche altre teste di serie, come Emma Navarro, Elina Svitolina, Caroline Garcia e Maria Sakkari, che curiosamente saranno contro nel prossimo turno così come elencate.

Anna Blinkova firma l’impresa di giornata battendo la quinta testa di serie Jessica Pegula in un match di due ore e salvando dodici palle break, ma la notizia più interessante la porta probabilmente Naomi Osaka, che per la prima volta dal ritorno in campo vince due partite in fila, a capitolare sotto i suoi colpi è Liudmila Samsonova.

WTA INDIAN WELLS, I RISULTATI DEL 9 MARZO

C. Gauff b. C. Burel 2-6 6-3 7-6

D. Kasatkina b. O. Dodin 6-3 7-6

L. Bronzetti b. A. Kalinina 6-3 6-4

D. Parry b. L. Fernandez 7-5 5-7 6-2

E. Raducanu b. D. Yastremska 4-0 RIT.

M. Sakkari b. D. Shnaider 5-7 6-4 6-0

E. Mertens b. Xin. Wang 6-1 6-4

C. Garcia b. V. Tomova 6-1 3-6 6-3

A. Blinkova b. J. Pegula 6-2 3-6 6-3

S. Stephens b. S. Cirstea 6-0 7-5

C. Dolehide b. V. Azarenka 7-5 2-6 6-3

N. Osaka b. L. Samsonova 7-5 6-3

E. Svitolina b. K. Siniakova 6-3 2-6 6-1

A. Sabalenka b. P. Stearns 6-7 6-2 7-6

E. Navarro b. L. Tsurenko 4-6 7-5 7-5

Y. Yuan b. Q. Zheng 6-4 6-3