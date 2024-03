ATP Indian Wells, Medvedev e Ruud al terzo turno, Hurkacz scivola con Monfils

In archivio il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells, che ha visto fortune alterne per l’Italia con i successi di Luca Nardi (che affronterà Novak Djokovic al terzo turno) e Lorenzo Musetti e i ko di Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Non ci sono troppe sorprese in questa quarta giornata, con molti dei favoriti che avanzano senza colpo ferire

Debutto comodo per Daniil Medvedev che supera lo spagnolo Roberto Carballes Baena di slancio: l’iberico non ha le armi a disposizione per poterlo impensierire e si arrende in meno di un’ora e mezza. Tutto sommato sbrigativo anche il successo di Casper Ruud, che riesce a sbarazzarsi di Lukas Klien, mentre scivola Hubert Hurkacz, che si fa sorprendere dall’ecletticità di Gael Monfils. Avanza invece senza giocare Holger Rune, approfittando del ritiro di Milos Raonic.

Vittoria sbrigativa per Taylor Fritz su Alejandro Tabilo, che resiste un set per poi crollare alla distanza, mentre la Francia continua a sorridere con Arthur Fils, Ugo Humbert ed Adrian Mannarino, tutti vincitori rispettivamente su Alejandro Davidovich Fokina, Patrick Kypson e Tomas Machac. Il poker non riesce poiché Alexandre Muller si arrende a Grigor Dimitrov.

ATP INDIAN WELLS 2024, RISULTATI 9 MARZO

H. Rune b. M. Raonic WALKOVER

U. Humbert b. P. Kypson 6-4 6-4

A. Mannarino b. T. Machac 6-1 6-2

C. Norrie b. L. Sonego 6-4 6-4

L- Nardi b. Z. Zhang 6-3 3-6 6-3

A. Fils b. A. Davidovich Fokina 6-3 6-4

G. Dimitrov b. A. Muller 7-5 6-2

T. Fritz b. A. Tabilo 7-6 6-2

S. Baez b. F. Fognini 7-5 6-3

L. Musetti b. D. Shapovalov 6-4 2-6 7-5

N. Djokovic b. A .Bukic 6-2 5-7 6-3

S. Korda b. R. Safiullin 6-4 6-2

T. Paul b. A. Michelsen 6-2 6-2

C. Ruud b. L. Klien 6-4 7-6

G. Monfils b. H. Hurkacz 6-0 6-7 6-2

D. Medvedev b. R. Carballes Baena 6-2 6-3