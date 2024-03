WTA Indian Wells, Camila Giorgi torna in auge e travolge la quotata Boulter

Camila Giorgi non vinceva una partita proprio dall’ultimo giorno del 2023, quando riuscì a superare il primo turno a Brisbane. Da quel match con l’americana Stearns si è aperto un periodo veramente negativo per l’azzurra, che torna finalmente a sorridere ad Indian Wells, superando all’esordio in due set la britannica Katie Boulter con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco.

Davvero una prestazione di altissimo livello per Camila contro un’avversaria che era reduce dal titolo conquistato a San Diego e che forse ha pagato un po’ di stanchezza. Nonostante questo Giorgi ha dominato da fondo, ottenendo anche moltissimo con la prima di servizio (71% di punti vinti) e non lasciando mai ritmo e tempo alla britannica.

Fioccano i break ad inizio partita, con Giorgi che si porta sul 2-0, poi Boulter che trova l’immediato controbreak e con Camila che poi strappa ancora il servizio alla britannica nel quarto gioco. Una Giorgi veramente di altissimo livello, che comanda completamente lo scambio e non concede più nulla nei propri turni al servizio. La marchigiana non sfrutta un set point nel settimo game, ma in quello successivo chiude alla prima occasione per il 6-3.

Il secondo set comincia ancora meglio del primo. Giorgi semplicemente scatenata e che ottiene il break a zero in apertura. L’azzurra non lascia veramente tempo a Boulter, accelerando sempre alla prima occasione. Nuovo break nel terzo gioco e la marchigiana scappa addirittura sul 4-0. L’azzurra è bravissima ad annullare una palla break nel sesto game e poi altre due nell’ottavo, andando a chiudere per 6-2.

Nel prossimo turno la marchigiana affronterà la ceca Linda Noskova, testa di serie numero ventisei e che ha usufruito di un bye al primo turno. Certamente servirà un’altra prestazione di alto livello, visto che la ceca si è spinta ai quarti di finale agli Australian Open dopo aver battuto anche Iga Swiatek. Alla fine del match Giorgi ha regalato anche un sorriso, segnale di come ci tenesse molto a tornare alla vittoria ed ora si spera possa concedere il bis.