WTA Indian Wells 2024: Sara Errani sconfitta al primo turno da Naomi Osaka

Era una delle opzioni più difficili, in termini di sorteggio dopo aver superato le qualificazioni, e tale si è confermata: Naomi Osaka supera Sara Errani al primo turno del WTA 1000 di Indian Wells, il terzo dell’anno. La giapponese vince con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 9 minuti. Ora per l’ex campionessa Slam uno scontro ad alta quota con la russa Liudmila Samsonova.

Eppure il ritorno di Errani sullo Stadium 1 di Indian Wells, che non calcava da numerosi anni, inizia anche bene: c’è anche il break di vantaggio conquistato a 30 nel terzo game. E, di lì in avanti, una serie di quattro servizi strappati in fila che porta la situazione sul 3-3. Il game che cambia tutto, e che aumenta le convinzioni di Osaka, è il settimo, in cui se ne vanno due palle break e nel quale, con rapidità, arriva poi il 6-3 a suo favore.

Sempre più in spinta, la giapponese riesce anche a fare buon uso del vento che inizia a spirare su Indian Wells. In verità, i primi due game del secondo set sono anche piuttosto lottati, con tre palle break per lei nel gioco d’apertura e due per Errani in quello successivo. La nipponica, però, riesce a portarsi sul 2-1 e poi 3-1 sempre ai vantaggi, creando le premesse per il conclusivo 6-1.

I numeri sulla prima sono fondamentalmente ribaltati nelle due statistiche fondamentali: 51,6%-82,5% per l’italiana come prime in campo, 75%-46,8% per punti vinti. Rimane comunque, a livello di gioco, una performance di buon livello per colei che qui raggiunse i quarti nel 2013, mentre per Osaka è la vittoria numero 50 nei WTA 1000 sul veloce.