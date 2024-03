A che ora Paolini-Maria, WTA Indian Wells 2024: dove vederla in tv, partite precedenti, streaming

Oggi, venerdì 8 marzo, Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel WTA1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano la toscana, reduce dall’importante successo nel 1000 di Dubai, ha potuto scalare la classifica mondiale (n.14) e grazie a ciò si è potuta permettere una condizione migliore come gestione del proprio percorso, iniziando il percorso dal secondo turno grazie a un bye.

Paolini affronterà nel 2° incontro sul campo 6 (inizio programma alle 20.00 italiane) la tedesca Tatjana Maria. Una giocatrice insidiosa che non ha nella potenza dei suoi colpi il fiore all’occhiello, ma in grado con le proprie variazioni di ritmo di far giocare la propria avversaria. Dovrà fare attenzione a questo Jasmine, nella consapevolezza di avere il tennis per prevalere.

Il bilancio dei precedenti è sul 2-2, ma l’azzurra si è imposta nell’ultimo incrocio. Ci si riferisce alla sfida degli Australian Open 2024 a Melbourne dove la top-15 si impose piuttosto nettamente per 6-2 6-3. Servirà una prestazione su quella falsariga, impostando un match d’attacco.

La partita tra Jasmine Paolini e la tedesca Tatjana Maria, valida per il secondo turno del WTA1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205) o da Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su WTA Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

PAOLINI-MARIA WTA INDIAN WELLS 2024

Venerdì 8 marzo

CAMPO 6 – Inizio dalle 20.00 italiane

2° match – Jasmine Paolini vs Tatjana Maria

