WTA Indian Wells 2024, Camila Giorgi fuori al secondo turno: passa Noskova

Non era un impegno facile e Camila Giorgi non è riuscita a superarlo. L’azzurra ha ceduto alla ceca Linda Noskova al secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells con il punteggio di 6-3, 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Ci sono stati alcuni rimpianti per la marchigiana, ma è arrivata una sconfitta contro una giocatrice in questo momento più forte.

Nel primo set l’impatto al match per Giorgi è stato da dimenticare: subito due break subiti e un match che si è messo in salita. La solidità della ceca ha messo in crisi una Giorgi fallosa e discontinua. Con il passare dei minuti la maceratese ha trovato un po’ il suo tennis, ha avuto anche la palla break per rientrare sul 4-2, ma alla fine ha comunque ceduto il set per 6-3, perdendo la battuta per la terza volta.

Anche nel secondo set l’azzurra è partita male, subendo il break nel quarto gioco. In questa occasione è riuscita subito a reagire e rientrare nel punteggio. Le fasi calde del set hanno visto occasioni da ambo le parti: Giorgi sul 4-5 ha cancellato due match point, mentre Noskova ha annullato tre palle break di cui due consecutive sul 5-5. La ceca è poi riuscita a chiudere set e match sul 7-5 grazie a un break a trenta, sfruttando l’errore di dritto della sua avversaria.

Molto fallosa in tutto il match Camila Giorgi che ha messo in campo 6 ace, ma ha commesso altresì 10 doppi falli. Seconda di servizio che è stata il principale tallone d’Achille con appena 11 punti vinti su 39. Noskova al terzo turno cercherà di battere ancora Iga Swiatek dopo aver già vinto con la polacca in Australia.