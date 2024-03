WTA Austin 2024: Yue Yuan vince la finale tutta cinese contro Xiyu Wang

Va a Yue Yuan il titolo del WTA 250 di Austin, uno dei due ultimi appuntamenti del pre-Sunshine Double del circuito femminile. La finale tutta cinese la vede prevalere nei confronti di Xiyu Wang con il punteggio di 6-4 6-3 in poco meno di due ore.

Inizio non facile per Yuan, che ha delle difficoltà contro le trame geometricamente tattiche di Wang, capace di andare subito sul 2-0. Tutto si ribalta, però, nel giro di poco tempo: i successivi quattro game, tutti lottati, vanno a finire sempre a favore della classe 1998, che s’invola sul 4-2 e poi non molla più la presa fino al 6-4.

Il secondo parziale si caratterizza per una sostanziale difficoltà da parte di entrambe nel tenere la battuta. Di break ne emergono diversi, ma è soprattutto Wang a trovarsi in grande difficoltà. Yuan, che riesce a trovare soluzioni migliori da fondo, sale fino al 5-2, ma finisce per tremare: perde la battuta a 30, poi manca tre match point consecutivi, poi viene raggiunta sul 5-5. C’è del merito da parte di Wang, che riesce a impostare scambi validi basati sugli angoli, ma è chiaro che Yuan conosce l’occasione che ha davanti. Quella che, del resto, va a prendersi anche in un tie-break dominato. O almeno così è fino al 6-1, perché se ne vanno altre tre palle per chiudere. Alla settima, però, è il momento della gioia.

Per Yue Yuan si tratta del primo torneo vinto nella propria carriera, che le consente di raggiungere non solo il nuovo best ranking, ma anche l’ingresso in top 50. Lo effettua precisamente al 49° posto, mentre per Wang c’è il 52°, molto vicino alla miglior classifica.