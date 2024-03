Tennis, Rafael Nadal in vista del suo rientro a Indian Wells: “Non so quale sarà il mio livello. Non sto pensando al ritiro”

Quasi due mesi dopo l’ultimo match ufficiale giocato, che risale al 5 gennaio in quel di Brisbane contro Jordan Thompson, Rafael Nadal si appresta a scendere nuovamente in campo nella notte italiana tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio per un’esibizione a Las Vegas con il connazionale Carlos Alcaraz e poi (dal 6 marzo) per giocare il Masters 1000 di Indian Wells grazie al ranking protetto.

“Non so a che punto sono. Devo essere onesto, non ho giocato nemmeno un set dopo Brisbane. Due settimane fa, mi ero dato come obiettivo semplicemente di scendere in campo a Las Vegas e Indian Wells e adesso sono più vicino a raggiungerlo. Non so a che livello sarò a Indian Wells ma è la cosa meno importante ora come ora. La priorità è non farmi di nuovo male“, ha dichiarato oggi il fuoriclasse maiorchino.

Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento di Las Vegas, trasmesso da Netflix, il 37enne nativo di Manacor ha risposto ai giornalisti spagnoli anche sulla sua possibile programmazione dei prossimi mesi: “Mi piacerebbe giocare Montecarlo, poi a questo punto della mia carriera devo analizzare in ogni momento le mie condizioni e valutare dove voglio giocare di più. Voglio fare quello che mi fa sentire felice“.

Sulle sue eventuali intenzioni di lasciare il tennis: “Non è un addio, altrimenti vi direi che non gioco più. Non sto pensando al mio ritiro, perché quando inizi a immaginarlo vuol dire che ci sei più vicino. Al momento non è una cosa che ho in mente. Mi piacerebbe, questo sì, lasciare quando sono competitivo, mentre ancora mi diverto in campo. Solo il tempo dirà se questo sarà possibile o meno“.