WTA Indian Wells 2024, Sara Errani approda al turno decisivo delle qualificazioni

Sara Errani accede al turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA 1000 di Indian Wells: l’azzurra, numero 9 del seeding cadetto, regola con un perentorio 7-5 6-1 in un’ora e 25 minuti di gioco la serba Aleksandra Krunic, e nella prossima sfida affronterà per un posto nel main draw la vincente del match tra la magiara Dalma Galfi e l’australiana Arina Rodionova, numero 17 del tabellone.

Nel primo set l’inizio è da incubo per Sara Errani, che cede la battuta in apertura a trenta e nel terzo game a quindici, ritrovandosi sotto 0-3. L’azzurra strappa poi il servizio all’avversaria nel quarto gioco, ma nel quinto subisce un nuovo break e torna sotto 1-4. Errani vince 8 dei seguenti 9 punti giocati ed accorcia fino al 3-4, ma nell’ottavo game manca ben due occasioni per il 4-4 e poi resta sotto 3-5.

Krunic arriva a due punti dal set sul 5-4 30-0 col servizio a disposizione, ma Errani non demorde, infila quattro punti e centra il 5-5. Altro recupero dell’azzurra nel gioco seguente, quando dal 15-40 inanella altri quattro punti e va sul 6-5. La serba a quel punto serve per rimanere nel set, ma Errani, sulle ali dell’entusiasmo va sullo 0-40 in risposta ed alla seconda occasione chiude sul 7-5 dopo 49′.

L’inerzia della partita è tutta dalla parte dell’italiana, che domina la seconda frazione: Krunic annulla due palle break nel secondo gioco e si salva ai vantaggi, ma nulla può successivamente, quando Errani opera un primo strappo a quindici che la porta sul 3-1 ed un secondo break a trenta che la spedisce a servire per il match sul 5-1. L’azzurra si porta sul 40-0 ed al terzo match point chiude i conti sul 6-1 in 36′.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 71 punti contro i 51 dell’avversaria, mettendo in campo il 72% di prime (56% per Krunic), ma soprattutto ottenendo il 57% di punti sulla prima (50% per la serba) e salendo al 63% con la seconda (deficitario 32% per l’avversaria). Errani si procura ben 13 break point e ne sfrutta 6, mentre ne concede 5 a Krunic, la quale ne converte 3.