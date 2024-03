WEC, Sebastian Vettel torna in pista: avventura con la Porsche per il tedesco

Una nuova avventura. Sebastian Vettel tornerà a provare il brivido della pista. Il quattro volte campione del mondo di F1, infatti, sarà alla guida della Porsche Penske Motorsport nel ruolo di test driver, in vista dei prossimi impegni della scuderia citata. Gli obiettivi sono ambiziosi, nell’ottica della 24 Ore di Le Mans e il tutto passerà per la 36 Ore di Spagna.

Vettel, ritiratosi dalle scene nella stagione 2022 del Circus, è tornato già in pista con la vettura tedesca al Centro Ricerca e Sviluppo di Weissach. Dopo aver conquistato tre gare IMSA nel 2023, il Team Penske, vuole spingersi oltre nella realtà del WEC. Si parla di un’auto da corsa ibrida, che funzionerà con il biocarburante.

Il pilota teutonico ha già incontrato la squadra e si è messo a disposizione per eseguire un’ampia sessione al simulatore presso la Porsche Motorsport. Un modo per conoscere e interagire con il team, prima di cimentarsi alla guida della 963 sulla pista di prova interna del Centro Ricerca nella giornata di ieri.

“Non vedo l’ora di provare la Porsche 963. Ho già avuto la possibilità di provare l’auto durante un lancio a Weissach. Ho sempre seguito altre serie di corse e la mia curiosità per gli eventi di resistenza mi ha incoraggiato a provarci. Ora sono felice del long run di Aragon e non vedo l’ora di mettermi al volante. Ci vorrà sicuramente un po’ di adattamento, ma tutti nella squadra sono molto aperti e mi aiutano. Questa sarà una nuova esperienza per me. Vedremo poi cosa succederà in questo senso, al momento non ci sono ulteriori piani per il futuro“, le parole del teutonico.

Appuntamento quindi per la menzionata 36 Ore di Spagna, sul circuito di Aragon, dove Vettel effettuerà un test, coadiuvato dai piloti ufficiali Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor. Un approccio dovuto per la preparaizone in vista della 24 Ore di Le Mans, in programma il 15-16 giugno.