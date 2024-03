Volley, Trento-Civitanova: atto primo del derby! Chi riporterà l’Italia in finale di Champions?

Trento contro Civitanova, ancora una volta con un obiettivo importante in palio. Domani, mercoledì 13 marzo, alle 20.30, l’Arena “ilT quotidiano” di Trento ospiterà la sfida di andata della semifinale di Champions League tra le due squadre italiane rimaste in corsa, l’Itas campione d’Italia e la Lube vice-campione d’Italia. Tra poco più di una settimana, giovedì 21 marzo, alle 20.30, presso l’Eurosuole Forum, le due squadre completeranno la doppia sfida con il verdetto di quale sarà la squadra italiana che riuscirà a centrare l’accesso nella finale europea contro la vincente della sfida tra Jastrzebski Wegiel e Ziraat Bank Ankara.

I padroni di casa saranno senza il palleggiatore Riccardo Sbertoli, indisponibile per alcune settimane. Alessandro Acquarone sarà titolare al suo posto e sarà affiancato dal nuovo arrivo francese, Matthieu Garcia. Nel frattempo, la squadra marchigiana sta lavorando al recupero di Ivan Zaytsev, reduce da un lungo periodo di infortunio muscolare e che partirà dalla panchina contro l’Itas.

Il momento è complicato per entrambe le squadre. Da una parte c’è Trento che rischia di dover affrontare tutta l’ultima parte della stagione senza il suo alzatore titolare Riccardo Sbertoli. La squadra di Soli, però, al momento non ha avuto contraccolpi dopo il cambio in cabina di regia e, con Acquarone titolare, ha vinto il quarto di finale contro Berlino ed è sul 2-0 nella sfida dei quarti di play-off contro Modena, dopo il 3-0 di gara1 tra le mura amiche e il sofferto 3-2 di domenica scorsa al PalaPanini. Domenica i trentini potrebbero già archiviare la pratica e poter pensare con tranquillità alla gara di ritorno di Champions.

Dall’altra parte la Lube Civitanova è con un piede e mezzo fuori dai play-off e solo una grande rimonta (già riuscita lo scorso anno in semifinale contro Milano) potrebbe riportare a galla una Lube che sta facendo non poca fatica nella serie contro una Mint Monza che al momento è stata più concreta e meno fallosa dei marchigiani che continuano a non riuscire a tenere una buona continuità di rendimento ma che, in una gara secca, potrebbero anche trovare l’alchimia giusta per indirizzare il match sui binari giusti.

Nella fase a gironi della Champions League, la Lube ha dominato la Pool E, ottenendo cinque vittorie con ampio margine e una sconfitta al tie-break. Questo percorso ha garantito loro l’accesso ai quarti di finale per la sesta stagione consecutiva. Il turno è stato superato grazie alla vittoria per 3-1 a Ankara nel match d’andata e al successivo trionfo in casa con lo stesso punteggio. Trento ha vinto il girone E ed ha eliminato ai quarti con un doppio 3-0 il Berlino. Trento è l’ultima squadra italiana ad aver disputato una finale di Champions, nel 2022 (sconfitta contro lo Zaksa, come l’anno precedente), mentre la Lube è l’ultima squadra italiana ad averla vinta, la Champions nel 2019.