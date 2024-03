Basket, Serie A: è big match tra Virtus Bologna e Milano, Brescia difende la prima piazza

Ventiduesima giornata del campionato di pallacanestro di Serie A; ci avviciniamo sempre più alla chiusura della regular season, con tante squadre ancora in lotta per un posto al sole, ma anche ancora una lotta per la salvezza che al momento sembra restringersi a tre squadre.

Ma intanto, partiamo dal big match di giornata: Virtus Bologna contro EA7 Emporio Armani Milano, la sfida tra le due nobili del nostro campionato di domenica alle 18.15. Che però, a dispetto dei pronostici, non hanno ‘ammazzato la concorrenza’ come si ci auspicava a inizio stagione. Nonostante tutto la sfida tra le due rimane la più appetibile per livello fisico e tecnico, e anche per avere un piccolo vantaggio psicologico in caso di confronto ai playoff.

Una delle due salirà a quota 32 punti; la Germani Brescia, proveniente da due sconfitte tra Coppa Italia e campionato, dovrà dunque difendersi dall’assalto al primo posto contro la Givova Scafati, provando ad allontanare anche le sirene di mercato riguardante John Petrucelli, con proprio Milano sulle sue tracce. La Reyer Venezia, anch’essa a quota 30 punti, dovrà invece vedersela al Taliercio con il Banco Sardegna Sassari che non riesce a trovare continuità. Alle 16.30 interessantissimo duello in zona playoff tra Derthona e Napoli, tornata al successo dopo tre ko di fila, e qualcuno potrebbe approfittarne: ad esempio una tra Cremona e Varese, di scena al PalaRadi alle 19.00 di domenica.

Tornando alla zona retrocessione, sarà la NutriBullet Treviso ad aprire le danze al PalaVerde contro la Unahotels Reggio Emilia, reduce da una vittoria batticuore contro Trento e che vuole mettere al sicuro la quinta piazza in classifica. Proprio la Dolomiti Energia Trentino accoglie la Carpegna Prosciutto Pesaro, esaltata dal successo insperato con Brescia e dall’apporto cinque stelle del nuovo arrivo Justin Wright-Foreman, mentre la Happy Casa Brindisi sarà ospite della Openjobmetis Varese di Nico Mannion. Lì in fondo ogni punto può essere fondamentale e i lombardi vogliono allontanare definitivamente gli spettri.