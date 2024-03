Volley, il Resovia di Giampaolo Medei vince la CEV Cup. Unico torneo europeo senza italiane in finale

L’Asseco Resovia ha vinto la CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. La formazione polacca si è imposta contro il Luneburg per 3-0 (27-25; 25-18; 25-22) nella finale di ritorno giocata di fronte al proprio pubblico, dopo aver già regolato la formazione tedesca con il massimo scarto nel confronto d’andata.

Si tratta dell’unico evento continentale stagionale in cui una squadra italiana non è arrivata in finale: Milano era uscita contro lo Zawiercie, che poi era crollato al golden set proprio contro il Resovia ai quarti di finale. Milano è all’atto conclusivo della Champions League femminile (potrebbe incrociare Conegliano); una tra Trento e Civitanova giocherà per alzare al cielo la Champions League maschile; Chieri è a un passo dalla conquista della CEV Cup femminile; Novara ha conquistato la Challenge Cup femminile, Milano ha perso la finale di quella maschile.

L’opposto Stephen Boyer si è messo in luce con 14 punti (4 muri, 71% in attacco), 7 punti a testa per Jakub Bucki e Torey Defalco, 5 punti per Yacine Louati e Barlomiej Mordyl sotto la regia di Fabian Drzyzga. Grande festa anche per l’allenatore italiano Giampaolo Medei e per i 4200 spettatori che hanno gremito gli spalti del mitico Podpromie.