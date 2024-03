Paola Egonu maestra della Champions League: 5 finali consecutive con 4 squadre diverse!

Paola Egonu giocherà la quinta finale consecutiva della Champions League di volley femminile. L’opposto ha trascinato Milano verso l’atto conclusivo della massima competizione europea e il prossimo 5 maggio tornerà in campo insieme alle compagne di squadra per fronteggiare la vincente di Conegliano-Eczacibasi Istanbul (le Pantere si sono imposte al tie-break nel confronto d’andata). L’attaccante veneta è stata risolutiva nella semifinale contro il Fenerbahce Istanbul, durante la quale ha messo a segno 35 punti in trasferta e ha indirizzato il decisivo golden set di spareggio.

Paola Egonu ha raggiunto la finale di Champions League con la quarta squadra diversa: nel 2019 fece festa con Novara a Berlino battendo l’Imoco, nel 2021 trascinò Conegliano verso il suo primo sigillo regolando il VakifBank Istanbul a Verona, nel 2022 la compagine veneta perse contro le turche a Lubiana, nel 2023 la bomber indossava la maglia del VakifBank e fu impattante contro l’Eczacibasi Istanbul a Torino. Ovviamente nel computo non va conteggiato il 2020, quando il torneo non venne portato a termine a causa della pandemia. Ora l’obiettivo è vincere la quarta Champions League della carriera, a 25 anni e con la quarta società diversa.

LE FINALI DI CHAMPIONS LEAGUE CON PAOLA EGONU

2019 (vinta): Novara batte Conegliano per 3-1 (25-18; 25-17; 14-25; 25-22) a Berlino (Germania)

2020: il torneo non venne portato a termine a causa della pandemia (ci si fermò all’altezza dei quarti di finale)

2021 (vinta): Conegliano batte VakifBank Istanbul per 3-1 (22-25; 25-22; 23-25; 25-23; 15-12) a Verona (Italia)

2022 (persa): VakifBank Istanbul batte Conegliano per 3-1 (25-22; 25-21; 23-25; 25-21) a Lubiana (Slovenia)

2023 (vinta): VakifBank Istanbul batte Eczacibasi Istanbul per 3-1 (27-25; 25-17; 23-25; 25-17) a Torino (Italia)

2024 (da giocare): Milano affronterà la vincente di Conegliano-Eczacibasi Istanbul, in sede da definire