Volley femminile, Scandicci riparte da Chieri dopo la delusione di Champions. Milano-Roma anticipo playoff nella 22ma di A1?

Fari puntati su Chieri nella 22ma giornata di serie A1 femminile dove domenica pomeriggio alle 15.00 si affrontano due squadre dallo stato d’animo contrapposto dopo la settimana dedicata alle Coppe Europee. Euforia in casa Chieri dopo la vittoria 3-0 sul campo del Levallois Paris che ha regalato alle piemontesi la finale di CEV Cup contro le svizzere del Neuchatel, delusione in casa Scandicci dopo la seconda sconfitta al tie break contro l’Eczacibasi che per l’ennesima volta ha sbarrato la strada della semifinale alla squadra toscana. Scandicci, a cinque giornate dalla fine, è quarta con un punto di distacco da Novara e due da Milano, mentre Chieri è tranquilla al quinto posto, lontana sia da chi sta davanti che da chi insegue.

Potrebbe essere quasi un anticipo di playoff la sfida in programma domenica nell’insolito orario delle 12.00 all’Opiquad Arena di Monza tra l’Allianz Milano seconda in classifica e l’Aeroitalia Smi Roma settima. Finisse oggi la regular season questo sarebbe uno dei quarti di finale dei playoff. Oggi è una gara che serve ad entrambe per cercare di consolidare la loro posizione, tutt’altro che tranquilla. Favorite le milanesi che giovedì hanno disputato il ritorno di Champions.

Interessanti i due anticipi di domani, sabato 2 marzo. La capolista incontrastata Prosecco Doc Imoco Conegliano ospita una delle squadre del momento, la Trasportipesanti Casalmaggiore che, allontanatasi dalla zona retrocessione dove a un certo punto si era impelagata, sta addirittura tentando l’assalto ai playoff. Nella gara secca le lombarde hanno dimostrato già di sapersela cavare bene e dunque Conegliano non potrà dormire sonni tranquilli e dovrà tenere alta l’asticella. Squadre in campo a Villorba alle 20.30.

Alle 21.00 di domani, invece, si incrociano le esigenze di due formazioni che devono ancora conquistare i rispettivi obiettivi stagionali. Da una parte Bergamo che parte dal +2 sulla zona retrocessione e dall’altra la Wash4Green Pinerolo che è sesta in classifica ma deve difendersi dagli assalti di Roma e Vallefoglia, che sono rispettivamente uno e tre punti più giù. Partita interessante.

Domenica alle 17.00 altro match che promette scintille al PalaWanny dove si affrontano Il Bisonte Firenze forse all’ultimo treno da prendere per cercare la rimonta playoff e una Igor Gorgonzola Novara galvanizzata dalla conquista della Challenge Cup a Nante mercoledì scorso e desiderosa di proseguire la sua marcia a caccia addirittura del secondo posto che si trova un punto più su. Sempre domenica alle 17.00 la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ospita a Pesaro il fanalino di coda Itas Trentino. Le marchigiane vogliono mettere fieno in cascina per avere prima possibile la certezza dell’accesso ai playoff, le trentine sono all’ultima spiaggia per provare a rientrare in gioco nella corsa alla salvezza.

Il programma si chiude con un’altra sfida che si preannuncia tirata e interessante, in programma a Cuneo alle 18.30: di fronte l’Honda Olivero San Bernardo penultima in classifica e a caccia di punti fondamentali in chiave salvezza e il Busto Arsizio che arriva dalla bella vittoria casalinga contro Firenze che ha interrotto la serie negativa e che, con un successo, terrebbe accesa la fiammella della speranza in chiave playoff e archivierebbe definitivamente la pratica salvezza.