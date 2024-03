Volley femminile, Milano torna a vincere sotto i colpi di Egonu. Firenze espugna Chieri

Nel pomeriggio si sono giocati due anticipi validi per la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Milano ha sconfitto Cuneo per 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) ed è tornata al successo dopo la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale contro Casalmaggiore. Le meneghine, che si stanno preparando per la semifinale d’andata di Champions League contro il Fenerbahce Istanbul, sono tornate al secondo posto in classifica con due punti di vantaggio su Scandicci e quattro su Novara, che domani si sfideranno nello scontro diretto.

Le piemontesi si fermano dopo due vittorie di fila e restano al terzultimo posto, in piena lotta per non retrocedere (+3 su Bergamo, che ha però disputato due partite in meno). Prova di spessore da parte dell’opposto Paola Egonu (21 punti, 5 muri) e della schiacciatrice Myriam Sylla (10 punti, 2 muri), sotto la regia di una pimpante Alessia Orro (7). Alle ospiti non sono bastate Terry Ruth Enweonwu (15 punti), Anna Haak (9) e Lena Stigrot (8).

Firenze ha invece espugnato il campo di Chieri per 3-0 (25-20; 25-23; 25-19). Le toscane tornano al successo, ma sono ormai a -5 da Roma e la qualificazione ai playoff è nei fatti compromessa. Le piemontesi hanno ormai messo in cascina il quinto posto e possono concentrarsi sulla finale della CEV Cup. In spolvero Kipp Kendall (14), Lina Alsmeier (12) e Mayu Ishikawa (11) al cospetto di Martha Evdokia Anthouli (16) e Anna Gray (8).