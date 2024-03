Volley, Milano schiacciasassi in Champions League! Egonu e Folie strabordanti, Fenerbahce triturato: la finale è più vicina

Milano ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul con uno schiacciante 3-0 (25-21; 27-25; 25-20) nella semifinale d’andata della Champions League 2023-2034 di volley femminile. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno surclassato la corazzata turca guidata da Stefano Lavarini e hanno mosso un passo importante verso la qualificazione all’atto conclusivo della massima competizione europea, ma il passaggio del turno andrà conquistato settimana prossima, quando nella metropoli anatolica andrà in scena la sfida di ritorno.

Le rosablù dovranno conquistare due set per andare a sfidare la vincente di Conegliano-Eczacibasi Istanbul nel match che assegnerà il trofeo, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Milano era alla sua prima semifinale della storia in Champions League e ha letteralmente tramortito le gialloblù, impressionando dal punto di vista tecnica e agonistico, strabiliando in tutti i fondamentali e annichilendo una delle più grandi pretendenti alla conquista del trofeo.

I 4.367 spettatori dell’Allianz Cloud hanno ammirato lo show dell’opposto Paola Egonu, autrice di 22 punti (57% in attacco), e della meravigliosa centrale Raphaela Folie (16 punti, addirittura 8 muri e 3 ace). La regista Alessia Orro (2 punti) ha mandato in doppia cifra anche la schiacciatrice Helena Cazaute (11 punti, 50% in fase offensiva), affiancata in reparto da Myriam Sylla (7 punti, 39% in attacco). Polveri bagnate per le due grandi stelle del Fenerbahce, ovvero la bomber turca Melissa Vargas (14 punti per la stella della Nazionale di Daniele Santarelli, MVP degli ultimi Europei) e la giovane schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva (17 punti, 4 ace).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Folie si scatena in avvio di primo set, firma tre muri e trascina Milano sul 4-1. Il Fenerbahce non si scompone e pareggia a quota cinque grazie ai colpi di Fetisova e Fedorovtseva. Si infiamma una serratissima battaglia punto a punto, le turche provano ad allungare con i due ace consecutivi di Fedorovtseva (13-11), ma le padrone di casa firmano un sontuoso parziale di 4-0 e ribaltano la situazione: mani-out di Egonu, primo tempo e tocco a rete di Folie, invasione anatolica, altro mani-out di Egonu ed errore offensivo di Fedorovtseva per il 17-13 dell’Allianz. Botta e risposta tra Egonu e Vagars, poi Folie ruggisce in primo tempo e Kalac attacca fuori da zona 4: 20-16 per le ragazze di Gaspari. Il sigillo arriva con due bordate straripanti di Egonu (23-19 e 24-20), Fedorovtseva sbaglia poi il servizio.

Il Fenerbahce prova ad alzare il ritmo in avvio della seconda frazione, ma Milano controbatte e firma un break con l’ace di Cazaute e la sassata di Egonu dalla seconda linea (9-7). Mirabolante slash di Orro (11-8), ma poi Egonu commette due errori in attacco e le turche pareggiano i conti (11-11). Vargas inventa due vincenti per l’allungo (14-12) e si conferma su livelli eccezionali (16-14), ma un pallonetto di Egonu e un mani-out di Sylla ci mettono una pezza (17-17). Sul 19-19 si desta Fedorovtseva con ace e pipe (19-21), poi mani-out di Vargas e muro di Fetisova per il 20-23. Proprio nel momento più difficile ci pensa Egonu con un vincente da posto 2, poi Folie stampa Vargas e Orro mette a segno il 23-23. Folie regala due set-point, ma Vargas e Fedorovtseva li annullano (25-25). Chirurgico mani-out di Egonu e poi Cazaute chiude meravigliosamente i giochi.

Folie si conferma su livelli eccezionali e firma due ace consecutivi per il 5-2 in avvio della terza frazione, poi una fast di Rettke e una magia di Orro per rafforzare il +3 (8-5). Fedorovtseva non demorde, botta e risposta tra Egonu e Vargas (10-10), poi altri due ace di fila di Folie (12-11). Cazaute stampa Vargas e poi firma il mani-out del 14-12, ma successivamente sbaglia (14-14). La lotta punto a punto prosegue fino al 17-17, poi Milano spacca il set: dopo un errore di Fedorovtseva, Egonu marca tre punti consecutivi, Sylla la affianca e Folie stampa il muro del 23-17.