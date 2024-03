Volley femminile, en plein di Coppe per l’Italia! Chieri supera 3-1 il Viteos Neuchatel e alza la Cev Cup

L’Italia mette in bacheca due Coppe in una sola serata. La prima arriva da Istanbul con l’accesso in finale di Conegliano in Champions nel derby contro Milano, la seconda la alza la Reale Mutua Fenera Chieri che supera 3-1 (dopo il 3-0 dell’andata) le svizzere del Viteos Neuchatel e conquista la terza coppa internazionale della sua storia, dopo la Top Teams Cup del 2005 (quella che poi sarebbe diventata proprio la Cev Cup) e la Challenge Cup della scorsa stagione.

Il tris di trionfi europei arriva in modo tutto sommato agevole per la squadra piemontese che, dopo aver vinto, non senza qualche patema, 3-0 a Neuchatel l’andata, ha festeggiato dopo soli due set al ritorno contro le svizzere che hanno opposto una resistenza piuttosto flebile, soprattutto nel set d’apertura. Giulio Bregoli schiera Malinov in regia, Grobelna opposta, le centrali Weitzel e Zakchaiou e le bande Kingdon Rishel e Skinner con il libero Spirito.

Pronti, via e Chieri si porta sul 16-4 in un baleno. Le svizzere sembrano inermi e alla fine riescono a malapena a raggiungere quota 9 lasciando via libera alle straripanti padrone di casa che si portano sull’1-0 a un set dal trionfo. Nel secondo parziale il Neuchatel prova ad organizzarsi ma riesce a tenere il ritmo delle padrone di casa solo nella parte iniziale fino all’8-7, poi Chieri vola via sul 16-10 e il Palasport si prepara a festeggiare. Le piemontesi tengono le rivali a distanza di sicurezza e si impongono con un netto 25-20 che apre la festa per la conquista della Coppa.

L’aria di festa e i tanti cambi voluti da Bregoli per far partecipare tutte al party non fa benissimo alle piemontesi che perdono la concentrazione nel terzo parziale e lasciano via libera ad un Neuchatel che cresce in tutti i fondamentali e riesce ad accorciale le distanze con il punteggio di 25-20. Chieri ritrova l’adrenalina e la concentrazione in avvio di quarto parziale e rifila un break micidiale alle svizzere che si trovano sotto 16-7. Non c’è più spazio per rimonte o recuperi, le piemontesi reggono fino alla fine e si impongono con il punteggio di 25-13 per il 3-1 che dà il via ai festeggiamenti per la seconda Coppa europea in due anni. Per Chieri Grobelna top scorer con 16 punti, 11 punti a testa per Zakchaiou e Skinner e 10 per Kingdon Rishel. In casa Neuchatel la sola Heynes in doppia cifra con 14 punti.