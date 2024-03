Volley, Conegliano e Pinerolo vincono in trasferta negli anticipi della 22ma giornata di Serie A1

Due sono gli anticipi di questo sabato 2 marzo per quel che riguarda la 22ma giornata di Serie A1 di volley femminile 2023-2024. Conegliano soffre l’avvio, perde il primo set, ma poi trova l’ennesima vittoria stagionale battendo una volitiva Casalmaggiore per 3-1 (17-25 25-15 25-16 25-19). Pinerolo vince in trasferta sul campo di Bergamo 3-1 (25-20 11-25 25-18 26-24) una sfida fondamentale in chiave playoff, trovando tre punti vitali che avvicinano le piemontesi all’obiettivo stagionale.

CASALMAGGIORE-CONEGLIANO 1-3 (25-17 15-25 16-25 19-25)

Ventiduesima vittoria in altrettante partite nel campionato casalingo per Conegliano, che continua il percorso perfetto in questa stagione. Le ragazze di Daniele Santarelli attaccano la spina a partire dal secondo set, prendendo comunque il bottino pieno sul campo di Casalmaggiore e salendo a quota 63 punti in classifica. Le venete sono ad un passo dall’aritmetica del primo posto, mentre le padrone di casa, con questa sconfitta, rimangono in decima piazza a 23 e vedono complicarsi dannatamente la rincorsa alla post season.

Le Pantere hanno ancora la testa all’impresa realizzata in settimana, quando hanno estromesso dalla Champions League il VafikBank, dominando le campionesse in carica e tornando, dopo un anno di assenza, tra le prime quattro squadre del Vecchio Continente. Nel primo set è perfetta Casalmaggiore ad approfittarne, con le padrone di casa che partono forte e non si fanno più riprendere. Santarelli suona la sveglia alle sue ragazze, che tornano in campo e ritornano ad essere ingiocabili. Secondo set vinto con 10 punti di differenziale, terzo dominato in lungo e il largo con le avversarie lasciate a 16. Più o meno stessa musica nel quarto e decisivo parziale, con la differenza che le padrone di casa impattano sul 15-15. Parziale di 10-4 delle Pantere che chiudono la contesa.

92 punti totali a 75 per Conegliano, che però soffre in ricezione (come testimoniano i 6 ace di Casalmaggiore). Imoco che è dominate a muro (13 a 4), soprattutto grazie ai 4 piazzati da Marina Lubian, in una partita per lei da 13 punti totali. Miglior marcatrice un’infermabile Isabelle Haak (23, 3 muri 1 ace), con Joanna Wolosz che manda in doppia cifra anche Khalia Lanier (16), sfiorata invece da Alessia Gennari (9). Alle padrone di casa non basta la grande prestazione di Malwina Smarzek (14), coadiuvata da Elena Perinelli (10).

BERGAMO-PINEROLO 1-3 (20-25 25-11 25-18 26-24)

Vittoria fondamentale per Pinerolo che consolida la sesta posizione in graduatoria salendo a 34 punti (momentaneo +10 sulla nona, playoff ad un passo), mentre Bergamo rimane ancora invischiata nella lotta salvezza. Le lombarde infatti hanno solo 2 punti di vantaggio su Cuneo (impegnata domani in casa contro Busto Arsizio in una partita vitale), mentre le 8 lunghezze di margine su Trento lasciano più tranquille.

Partono forte le ospiti, che allungano da metà del primo parziale e non si fanno più riprendere. Secondo set invece tutto a marca delle bergamasche, che dominano dal primo all’ultimo pallone lasciano appena 11 punti a Pinerolo. Le ragazze di Michele Marchiaro però non si fanno scalfire, e facendo praticamente sempre corsa di testa nel terzo parziale si riportano in vantaggio. Quarto set che sembra scivolare via velocemente verso le ospiti, ma sul 15-20 in loro favore qualcosa si inceppa. Grande cuore di Bergamo che riprende per i capelli la partita sul 22 pari, ma il guizzo finale di Pinerolo toglie alle padrone di casa la possibilità di conquistare punti che sarebbero stati fondamentali.

Tre le giocatrici di Pinerolo ad andare in doppia cifra: fondamentale il contributo di Maja Storck, Indre Sorokaite e Chiara Mason, che mettono a segno rispettivamente 17, 12 e 11 punti. Una cooperativa in attacco che funziona bene quella delle piemontesi, che completano l’opera con i 9 palloni messi a terra da Tessa Polder e gli 8 di Yasmina Akrari. Bergamo si affida invece di più alle sue trascinatrici, ma non bastano i 24 punti a referto di Anna Davyskiba e i 16 di Lorrayna Marys Da Silva.