Calcio, la Roma vince negli anticipi della Serie A. Pari tra Udinese e Salernitana

Dopo la vittoria del Milan in casa della Lazio per 0-1 di ieri, oggi si sono giocati altri tre anticipi della Serie A 2023-2024 di calcio: vince la Roma, che passa per 1-4 in casa del Monza, mentre pareggiano Udinese e Salernitana, per 1-1, e Torino e Fiorentina, per 0-0.

La Roma vince per 1-4 in casa del Monza: uno-due mortifero a fine primo tempo dei giallorossi con Pellegrini e Lukaku, poi nella ripresa chiudono i conti Dybala e, su rigore, Paredes. A poco serve nel finale, il gol della bandiera dei brianzoli di Carboni.

Ad Udine passano in vantaggio dapprima gli ospiti, con la Salernitana che sigla lo 0-1 al 10′ con Tchaouna, ma i padroni di casa impattano nel recupero del primo tempo con Kamara, che firma l’1-1 dell’Udinese. Finisce invece a reti inviolate la sfida tra Torino e Fiorentina.

SERIE A CALCIO 2023-2024

Risultati

Udinese-Salernitana 1-1

Monza-Roma 1-4

Torino-Fiorentina 0-0

Classifica

Inter 69

Juventus 57

Milan 56*

Bologna 48

Roma 47*

Atalanta 46

Fiorentina 42*

Lazio 40*

Napoli 40

Torino 37*

Monza 36*

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 24*

Frosinone 23

Hellas Verona 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 14*

* = una partita in più