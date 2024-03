United Rugby Championship: Zebre Parma, a Newport per provare il colpaccio esterno

Torna l’United Rugby Championship e questo weekend va in scena la tredicesima giornata, con le Zebre Parma che affronteranno una trasferta insidiosa, ma non impossibile, in casa dei Newport Dragons. Un vero e proprio spareggio per le zone basse della classifica che i ragazzi di Fabio Roselli vogliono vincere dopo un periodo non facilissimo.

La franchigia federale arriva da sette sconfitte consecutive nell’United Rugby Championship, dopo un avvio più che convincente, e non vince dal 10 novembre, quando ha superato 12-10 gli Sharks al Lanfranchi, nell’unico successo sin qui raccolto. Da allora alcune prestazioni di qualità, ma senza mai riuscire a imporsi al termine degli 80 minuti.

Di contro, anche Newport non sta vivendo una stagione di grandi soddisfazioni, con due sole vittorie in stagione nell’URC, anche se più recenti rispetto a quelle delle Zebre Parma, con l’ultimo successo datato primo gennaio, con la vittoria per 13-12 nel derby gallese contro gli Scarlets. Dragons che hanno vinto sin qui solo derby, con la seconda vittoria arrivata contro gli Ospreys.

Sarà, dunque, una sfida tra due squadre che faticano a fare risultato, che occupano gli ultimi due posti della classifica, ma che sin qui hanno mostrato un percorso simile, ma diverso. Le Zebre hanno sfiorato spesso la vittoria, hanno saputo portare a casa 8 punti bonus e segnano abbastanza (249 punti), mentre i Dragons hanno conquistato solo tre bonus e sono il secondo peggior attacco, con soli 185 punti all’attivo.