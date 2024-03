NBA, risultati della notte (29 marzo): Atlanta batte ancora Boston, Milwaukee ko a New Orleans

Sono state solo due le partite nella notte NBA, ma le emozioni non sono di certo mancate. Gli Atlanta Hawks si ripetono e battono nuovamente i Boston Celtics. Dopo la vittoria di qualche giorno fa con la clamorosa rimonta da -30, Atlanta questa volta si impone al supplementare per 123-122 grazie ad una magia all’ultimo secondo dell’overtime di Dejounte Murray.

DEJOUNTE MURRAY IS HIM AGAIN pic.twitter.com/Ghq5ar4kHO — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 29, 2024

Atlanta piazza così la sua quarta vittoria consecutiva (nonostante l’assenza di Trae Young) e punta al nono posto per giocarsi almeno la prima sfida del Play-In davanti al proprio pubblico. Per Boston, invece, è il secondo ko di fila, ma nulla che pregiudica la posizione dei Celtics in vetta alla Eastern Conference e con il miglior record della lega.

Ovviamente Dejounte Murray è il grandissimo protagonista della serata e non solo per il canestro decisivo. L’ex Spurs ha chiuso con 44 punti, firmando il suo career high in NBA e segnando tutti i punti di Atlanta nel supplementare. Importanti anche i 24 punti di Bogdan Bogdanovic e i 21 con anche 13 rimbalzi di De’Andre Hunter. A Boston non è bastato un Jayson Tatum da 31 punti e 13 rimbalzi.

Cade la prima della Eastern Conference e lo fa anche chi la insegue. I Milwaukee subiscono la loro seconda sconfitta consecutiva, perdendo in casa di New Orleans per 107-100. Una partita controllata dai Pelicans, che si sono trovati avanti di 16 punti all’intervallo, prima di subire la rimonta di Milwaukee. Nel finale poi i padroni di casa sono riusciti a tenersi il vantaggio, trovando i canestri decisivi per la vittoria.

Ottima prestazione di Zion Williamson, che ha firmato 28 punti, ma per New Orleans ci sono anche i 25 punti di CJ McCollum e la doppia doppia di Jonas Valanciunas (17 punti e 10 rimbalzi). A Milwaukee non basta un Giannis Antetokounmpo con 35 punti e 14 rimbalzi, ma anche i 20 punti di Damian Lillard e Malik Beasley

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks – Boston Celtics 123-122 d.t.s

New Orleans Pelicans – Milwaukee Bucks 107-100